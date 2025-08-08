Предлагается увеличить срок добровольной уплаты штрафа с 10 до 15 дней.

Кабинет министров предлагает увеличить сроки оплаты штрафов за автомобильные нарушения, зафиксированные на камеры, с 10 до 15 дней.

Об этом говорится в законопроекте (№ 13614), зарегистрированном на сайте парламента.

Отмечается, что текущие сроки для добровольной уплаты штрафов по этим нарушениям (10 дней) короче, чем за другие административные правонарушения (15 дней), из-за чего нарушители нередко просрочивают оплату. А по истечении этого срока размер штрафа уже удваивается.

"Исходя из этого, правонарушитель имеет крайне короткий срок для уплаты штрафа. В связи с этим нередки случаи незначительной просрочки такой уплаты, что... влечет взыскание уже двойного размера штрафа. В результате увеличивается количество постановлений, которые обжалуются", - говорится в тексте документа.

Кроме этого, при неуплате штрафа в указанный срок, срок принудительного исполнения постановления сейчас составляет 30 дней, тогда как согласно закону "Об исполнительном производстве" этот срок больше - три месяца.

Таким образом, законопроектом предлагается увеличить срок добровольной уплаты штрафа с 10 до 15 дней, а также срок принудительного исполнения постановления с 1 до 3 месяцев.

Штрафы за нарушение ПДД - другие новости

В январе 2025 года в приложении "Дія" водителям начали присылать фото- и видеоматериалы нарушений ПДД вместе со штрафами с камер автофиксации. Оплатить такие штрафы можно, в частности, в "Дії" по реквизитам карты или ApplePay или GooglePay.

В мае в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым предлагается изменить систему штрафов для водителей, в частности, отменить норму о разрешенном превышении скорости менее чем на 20 км/ч.

Авторы также закона предлагают установить соразмерность наказания относительно степени опасности нарушения, поскольку чем больше превышение скорости (и большие риски ДТП с тяжелыми последствиями), тем больше наказание для водителя.

