Open AI представила бесплатную GPT-5 – умнейшую нейросеть, создающую сайты и игры

По словам компании, использовать ее – это словно общаться с кандидатом наук.

OpenAI официально представила GPT-5 – "лучшую языковую модель в мире", которую смогут опробовать и пользователи ChatGPT с бесплатным тарифом.

Генеральный директор компании Сэм Альтман назвал свежее поколение ИИ "командой профессоров в вашем кармане" и сравнил переход на GPT‑5 с впечатлением от первого iPhone с Retina-экраном: возвращаться назад уже не захочется.

Новая флагманская модель лучше справляется с логическими задачами, реже "выдумывает" факты и способна самостоятельно определять, требуется ли пользователю детальный анализ или быстрый ответ. OpenAI называет GPT‑5 "лучшей в мире" моделью для программирования, написания текстов и задач в области медицины.

Видео дня

Особое внимание уделили программированию. Во время презентации GPT-5 всего за несколько секунд создала полноценный учебный сайт для изучения французского языка с интерактивной игрой. Также в OpenAI отмечают, что нейросеть с помощью одного промпта (запроса) способна создавать игры и другие проекты.

Альтман отметил, что GPT‑5 приближает OpenAI к созданию AGI – общего искусственного интеллекта, которая будет соответствовать или превосходить когнитивные способности человека в широком спектре областей. Но саму модель он все еще не считает полноценным ИИ.

Главный плюс: GPT-5 выходит сегодня и будет доступна всем желающим. Но без Pro-тарифа будет ограниченное количество запросов – после достижения лимита ChatGPT будет переключаться на более простую модель.

Ранее в этом месяце OpenAI впервые за долгое время выпустила открытые версии СhatGPT. Их можно запустить локально и вручную регулировать параметры.

Меж тем Альтман предупреждает, что ваши переписки с ChatGPT могут быть использованы в суде. Действующее законодательство не предоставляет ИИ-чатботами особого статуса конфиденциальности.

Вас также могут заинтересовать новости: