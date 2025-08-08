Установка позволяет сопровождать гиперзвуковые цели, которые движутся на высотах до 120 км.

Во временно оккупированном Крыму среди пораженных российских целей, о которых 7 августа рассказали в ГУР Минобороны Украины, есть очень важная - новейшая РЛС "Енисей". Об этом сообщило сообщество OSINT-аналитиков "КиберБорошно".

На видео ГУР с пораженными целями внимание аналитиков привлек объект, который отмечен на записи как "РЛС 96Л6 С-400". В сообществе утверждают, что поражена другая, более важная цель.

"Мы проанализировали визуальные признаки объекта и можем сказать, что это новейшая РЛС 98Л6 "Енисей", которая является штатным радаром для ЗРК С-500 "Прометей". Государственные испытания данная станция прошла в 2020-2021 годах и, по данным из открытых источников, стала на вооружение в 2021-2022 годах", - утверждают аналитики.

В основе РЛС "Енисей" - многоэлементная помехозащищенная активная фазированная антенная решетка (АФАР), позволяющая сопровождать гиперзвуковые цели, которые движутся на высотах до 120 километров со скоростью до 4800 м/с (17280 км/ч). То есть, как отмечают специалисты, система фактически позволяет осуществлять перехват низкоорбитальных космических целей. Она работает за счет излучения радиоволн, которые попадают в потенциальные цели и отражаются от них на радаре. Блок обработки данных системы анализирует эти возвращенные сигналы, чтобы определить местоположение, скорость и направление движения цели.

"Невероятно жирная и дорогая цель, которая была поражена украинским БПЛА. По нашей информации в Крыму она также используется вместе с С-400, поэтому мы пытались узнать координаты поражения, чтобы понять, с каким именно ЗРК станция работала в этот раз", - отмечают аналитики.

Удары по Крыму

Напомним, вчера стало известно, что во временно оккупированном Крыму боевые дроны спецподразделения ГУР Минобороны Украины "Призраки" нанесли успешное огневое поражение вражескому десантному катеру проекта 02510 "БК-16".

Также говорилось, что сожжены три российские радиолокационные станции - "Небо-СВУ", "Подлет К-1" и 96Л6Е. Разведчики рассказали: вражеские РЛС в куполах, десантный катер, база ПВО на Ай-Петри стали очередной добычей разведчиков, несмотря на то, что после серьезных потерь объектов ПВО на полуострове, оккупанты в Крыму начали прятать свои дорогостоящие военные объекты в купольные конструкции. И еще один из таких куполов спецназовцы поразили именно на Ай-Петри, где захватчики расположили базу ПВО 3-го радиотехнического полка.

