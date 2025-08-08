Хотя перенаправлений оружия пока что не было, это положение может лишить Украину миллиардов долларов помощи.

Пентагон подготовил меморандум, согласно которому определенные виды оружия и военного оборудования, предназначенные для Украины, могут быть возвращены обратно в американские запасы.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Отмечается, что этот радикальный шаг приведет к тому, что миллиарды долларов, ранее выделенные для Украины, будут направлены на восполнение американских запасов оружия.

Издание отметило, что меморандум подготовил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби, известный противник поставок оружия Украине.

Ранее часть этого меморандума стала достоянием общественности, когда Пентагон запретил крупную поставку оружия Украине. Партия на то время уже была в Польше. Тогда в ситуацию вмешался президент США Дональд Трамп, отменив запрет. Он пообещал продолжить поставки оборонительного оружия Украине и объявил о соглашении с НАТО о поставке Украине дополнительного оружия на миллиарды долларов, произведенного США, но оплаченного Европой.

Однако, как отметило издание, меморандум Колби в целом остается в силе и содержит ранее неизвестное положение, позволяющее Пентагону перенаправлять оружие обратно в американские арсеналы, созданные специально для Украины в рамках финансируемой Конгрессом программы "Инициатива по содействию безопасности Украины".

Хотя источники сообщили, что перенаправлений оружия пока не было, это положение может лишить Украину миллиардов долларов.

Это также подрывает цель программы USAI (Программа помощи США в обороне) – программы, существующей уже почти 10 лет и учрежденной Конгрессом с конкретной целью – выделять Пентагону средства на закупку оружия для Украины напрямую у американских оборонных предприятий.

Примечательно, что Сенат буквально на днях выделил еще $800 млн USAI в рамках ежегодного бюджетного законопроекта Пентагона. Однако источники CNN сообщили, что пока неясно, будет ли выпущенное на эти деньги оружие отправлено Украине в соответствии с новой политикой Пентагона.

Помимо USAI, у Пентагона остается почти $4 млрд финансирования, которое Конгресс одобрил в прошлом году для поставки оружия Украине, взятого непосредственно из американских арсеналов. Однако другой источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Пентагон, скорее всего, не станет выделять эти $4 млрд.

Источники сообщили, что меморандум Колби, одобренный главой Пентагона Питом Хегсетом, остается политикой министерства. В нем американские арсеналы классифицируются на "красную", "желтую" и "зеленую" категории, добавили источники. Красная и желтая категории включают в себя оружие, которое, по оценке Пентагона, находится в дефиците и теперь требует одобрения Хегсета перед отправкой куда-либо еще.

Например, ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot относятся к "красной" категории, сообщили источники. Пакет оружия для Украины, поставку которого Хегсет приостановил, включал десятки ракет-перехватчиков, но Трамп приказал Хегсету продолжить их поставки, узнав о приостановке. Министерство обороны в целом выполнило это указание по отправке перехватчиков, сообщили источники.

Однако, по словам источников, другие виды вооружений из пакета также относились к категории "красного списка" и сейчас неясно, были ли они доставлены украинцам.

Тем временем, как сообщили источники CNN, Пентагон работает с НАТО над разработкой новой системы, по которой европейцы будут покупать американское оружие для Украины. По словам источников, этот механизм, по сути, создаст банковский счет НАТО, на который союзники смогут переводить деньги для покупки оружия у США.

Согласно этой системе, Украина будет направлять список оружия и техники, которые ей необходимы, непосредственно НАТО, а американский генерал Алексус Гринкевич, нынешний глава Европейского командования ВС США и военных операций союзников НАТО, будет определять, достаточно ли у США оружия для продажи, прежде чем передавать этот список европейским партнерам для потенциальной покупки, сообщили источники.

Союзники по НАТО работают над достижением стартовой суммы в $10 млрд, которые они внесут на счет НАТО для закупок оружия для ВСУ, сообщили два источника. Однако, как сообщил генсек НАТО МАрк Рютте, сейчас есть только один миллиард.

Оружие США для Украины

Ранее Reuters сообщал, что США и НАТО разрабатывают схему, по которой страны Европы будут переводить деньги в спецфонд, чтобы оплачивать закупку американского оружия Украине. Этот механизм получил название PURL (Priority Ukraine Requirements List).

5 августа стало известно, что более $500 млн выделили Швеция, Норвегия и Дания на закупку американского оружия для Украины.

