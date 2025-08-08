Эти поставки ожидаются в сентябре и октябре.

Крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие компании Индии - Indian Oil Corp и Bharat Petroleum Corp - закупили не менее 22 миллионов баррелей нероссийской нефти с поставкой в сентябре и октябре. Это произошло после того, как США оказали давление на Индию с целью прекратить закупки у России.

Издание Reuters пишет, что индийские государственные НПЗ практически не участвовали в спотовом рынке с 2022 года, закупая российскую нефть после полномасштабного вторжения России в Украину. В конце июля они приостановили закупки нефти у РФ под давлением президента США Дональда Трампа.

В последнем тендере IOC купила 2 миллиона баррелей американской нефти марки Mars, 2 миллиона баррелей бразильской нефти и еще 1 миллион баррелей ливийской нефти на условиях доставки. При этом BP продала партию высокосернистой нефти марки Mars по цене на 1,5-2 доллара за баррель выше сентябрьских котировок в Дубае.

Европейский трейдер Petraco продал 1 миллион баррелей ливийской нефти Sarir и Mesla, а Totsa, торговое подразделение TotalEnergies, продала 2 миллиона баррелей бразильской нефти Sepia и Sururu.

Эти сделки последовали за покупкой IOC 8 млн баррелей нефти с поставкой в сентябре из Ближнего Востока, США, Канады и Нигерии через тендеры на прошлой неделе.

Вторая по величине государственная нефтеперерабатывающая компания Индии BPCL купила 9 миллионов баррелей нефти в результате переговоров о поставках в сентябре, сообщил источник. В том числе 1 миллион баррелей ангольской нефти Girassol, 1 миллион баррелей американской нефти Mars, 3 миллиона баррелей нефти Abu Dhabi Murban и 2 миллиона баррелей нигерийской нефти.

По информации источников, выгода от отправки нефти сортов Атлантического бассейна в Азию улучшилась для азиатских НПЗ, что способствовало увеличению закупкам.

Российская нефть в Индии - последние новости

Индия и Китай стали крупнейшими покупателями подсанкционной российской нефти. Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о введении 25%-ой пошлине на товары из Индии. При этом утверждается, что пошлины вводятся именно из-за того, что Индия закупает российскую нефть.

В Нью-Дели были возмущены решением Вашингтона ввести дополнительные пошлины на индийские товары.

7 августа стало известно, что государственные НПЗ Индии отказываются от закупок российской нефти из-за усиления давления со стороны Вашингтона.

