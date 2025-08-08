Сейчас российские операторы дронов уничтожают все, что движется в районе города, рассказал Игорь Романенко.

Россияне накопили значительное количество сил и резервов в районе Покровска, что и позволяет им там продвигаться. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

"Вокруг этой агломерации Покровско-Мирноградской враг сформировал группировку более 110 тысяч живой силы. А также резервы были там укреплены по дронам, соответствующие подразделения операторов зашли. И фактически в самом Покровске и вокруг они уничтожают все, что движется. И такая ситуация в городе", - сказал Романенко.

Генерал добавил, что россиянам удалось перерезать важные логистические пути с северо-востока в Покровск. И сейчас у защитников города остается все меньше возможностей для удачной поставки ресурсов туда.

"Поэтому ситуация очень тяжелая. И ее можно изменить только путем усиления наших частей и подразделений личным составом, резервов которого у нас, мягко говоря, мало. А также соответствующими средствами поражения нанести удары по войскам, вооружению и технике, которая действует вокруг этой агломерации. Вокруг которой кольцо сужается и идут дальше по охвату. Когда-то было полукольцо, а сейчас это устье охвата уменьшается. Со всеми последствиями для защитников, которые находятся в городе", - добавил Романенко.

Ранее Главком Александр Сырский сообщил, что ситуация в Покровске действительно угрожающая. Он отметил, что россияне меняли тактику, количество войск, применяли бронетехнику на том отрезке фронта. Но Силы обороны держат позиции.

Важность сдерживания врага на Сумщине отмечают The Wall Street Journal. Журналисты пишут, что отсутствие продвижения РФ там и наступление Сил обороны свидетельствуют о неспособности Москвы проводить решительные операции на поле боя.

