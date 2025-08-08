Сейчас характеристики такого дрона неизвестны.

В США разработали аналог иранского беспилотника "Shahed 136". Об этом говорится в сообщении "International Defence Analysis".

Соответствующее фото аналитики опубликовали на своей странице в соцсети X.

Сейчас информации о боевой части, дальности и времени полета, или стоимости производства дрона нет.

"MQM-172 "Arrowhead" - это вторая, модернизированная версия, изготовленная в США по образцу иранского беспилотника Shahed", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что США создали собственную версию иранского "Шахеда". Речь идет о беспилотнике LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System), который, как утверждается, является функциональным и более дешевым аналогом иранского дрона Shahed-136.

Этот дрон можно использовать в сложных условиях с минимальными логистическими потребностями. Также он может выполнять различные задачи - от разведки до ударных миссий и коммуникационной поддержки.

В то же время авиационный эксперт Константин Криволап рассказал о наращивании производства "Шахедов" в России. По его словам, страна-агрессор это делает для того, чтобы запускать одновременно 2000 дронов по Украине.

"Россияне действительно собираются. Они в Алабуге построили новые корпуса (производственные). Они строят общаги для персонала. Так, чтобы был "нормальный концлагерь" - барак-производство, барак-производство. И там достаточно большую территорию они захватили для всех этих вопросов", - пояснил Криволап.

