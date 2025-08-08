Нефть показала самый масштабный спад с 2021 года

Возможная встреча Трампа и Путина снизила беспокойство участников рынка относительно перебоев с поставками нефти из РФ.

Цены на нефть подверглись самому продолжительному падению с 2021 года, поскольку трейдеры пришли к выводу, что усилия США по прекращению войны в Украине не повлияют на общие объемы поставок. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщается, цены на нефть Brent упали до 66 долларов за баррель, снизившись уже седьмую сессию подряд. В свою очередь, цена нефти West Texas Intermediate оказалась ниже 64 долларов.

Напомним, недавно президент США Трамп установил для России крайний срок до 8 августа для заключения перемирия. Он отметил также, что готов встретиться с Владимиром Путиным, даже несмотря на то, что тот не соглашается на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Видео дня

В целом Трамп все активнее давит на РФ и ее партнеров. Недавно он удвоил пошлины на индийские товары до 50%. Это стало своеобразным наказанием за то, что страна закупает российскую нефть.

Действия американского лидера уже заставили местные государственные нефтеперерабатывающие заводы приостановить закупки российской нефти и начать искать другие источники поставок.

Тем временем американский министр финансов Скотт Бессент, отвечая на вопрос о санкциях против стран, которые закупают энергоносители у Москвы, заявил, что США также могут ввести дополнительные пошлины и против Китая.

Цены на нефть - последние новости

В августе цены на "черное золото" упали после нескольких месяцев роста. Специалисты связывали падение с договоренностями расширенного состава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) по очередному увеличению добычи нефти.

Еще одна причина падения связана с признаками замедления роста крупнейшей экономики мира, поскольку торговые пошлины Трампа могут негативно сказаться на деловой активности, что, в свою очередь, создаст риск для спроса на энергоносители.

Напомним также, недавно Трамп заявил, что снижение цен на энергоресурсы позволит остановить российскую агрессию. По его словам, Путин прекратит войну, если цена на энергоносители упадет еще на 10 долларов за баррель.

Вас также могут заинтересовать новости: