В Киевской области разрушена теплица с тысячами роз, в Одесской области - канализационно-насосная станция, в Сумах - жилые дома.

В ночь на 8 августа российская оккупационная армия запустила по Украине более сотни дронов - в разных регионах пострадали люди, разрушены жилые дома.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 8 августа (с 20.30 7 августа) противник атаковал Украину 108 средствами воздушного нападения: 104 ударными БпЛА типа Shahed, беспилотниками-имитаторами различных типов, а также 4-мя скоростными (реактивными) дронами с территории РФ - Шаталово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск и Чауды (Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00 пятницы, сбито/подавлено 82 воздушные цели - 3 реактивных беспилотника, 79 беспилотников типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

"Зафиксировано попадание 26 БпЛА в 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях", - констатируют военные.

По данным Киевской областной военной администрации, враг атаковал дронами мирные населенные пункты региона - под ударом был Бучанский район. Сейчас есть информация, что ударами травмирована 16-летняя девушка, женщины 56 и 80 лет. Возникли пожары в частном секторе, поврежден 21 частный дом, хозяйственные постройки, гаражи, две недостроенные многоэтажки, 10 автомобилей. Говорится, что степень повреждения домов разная - от выбитых окон и дверей до частичного разрушения помещений.

Журналисты КИЕВ24 пообщалась с 86-летним мужчиной, дом которого был поврежден в Буче. В доме нет коммуникаций, электроэнергии, разрушена крыша и полностью уничтожена теплица, где пенсионер выращивал почти 2 тыс. кустов роз. Также у него росли голубика, орехи, персики. "Это же вся моя жизнь, это все я сажал", - говорит потерпевший.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, ночью 8 августа вооруженные силы РФ также атаковали Одесский район региона ударными дронами "Shahed-136". В результате попаданий частично разрушена канализационно-насосная станция. Также повреждения получили административные и технические здания одного из предприятий. Из-за обстрела пострадал 54-летний охранник этой фирмы. Сейчас прокуроры вместе с сотрудниками УСБУ фиксируют последствия вражеской атаки. Начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным главы Одесской ОГА Олега Кипера, пострадал охранник АЗС, где взрывной волной вынесло стекло - мужчина получил множественные резаные раны руки.

В Сумской ОГА рассказали, что в результате российских обстрелов в регионе есть раненые среди мирных жителей. В частности, в Середино-Будской громаде из-за обстрела "НАР" с вертолета пострадала 88-летняя местная жительница, в результате сброса ВОГ с БпЛА ранен мужчина 46 лет. Также в Сумской громаде из-за атаки БпЛА пострадал 54-летний мужчина.

В Сумах, по данным ГСЧС, тоже пострадал человек, повреждены дома граждан, нежилые здания, авто и магазин.

"Под ночной атакой врага оказалась и Шосткинская громада. В результате попаданий трех БпЛА повреждены несколько многоэтажек, автомобили и объекты социальной сферы", - говорится в сообщении.

Кроме того, информируют спасатели, около полуночи враг нанес дроновой удар по Харькову - по гражданскому предприятию в Салтовском районе. Произошел пожар в 4-этажном офисном здании. Горели конструкции кровли и технического этажа на площади 500 кв. м. Пострадали двое гражданских - мужчина, 1959 года рождения, .и женщина 1962 года рождения.

Российские удары по Украине

Как писал УНИАН, россияне ежедневно атакуют мирное население Украины с помощью различного вооружения. В стране гибнут взрослые и дети, разрушаются жилые дома, враг уничтожает гражданскую критическую инфраструктуру.

Например, оккупанты наносят бомбовые удары по автомобильному мосту, который соединяет с Херсоном микрорайон "Остров". Тысячам людей грозит гуманитарная катастрофа. По мнению экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, армия РФ создает там "серую зону", чтобы оттеснить ВСУ и нанести еще больше вреда гражданским.

