Прилет был по базе ГСМ.

Ночью Ростовская область Россия находилась под атакой беспилотников. Местные жители сообщали о серии мощных взрывов и возгорании неподалеку от военного аэродрома Миллерово.

Позже губернатор области подтвердил, что российская ПВО якобы отразила атаку в Миллеровском и Чертковском районах области.

"Ночью наши силы ПВО отразили атаку БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах области. В Миллерово загорелась цистерна с бензином. Работают пожарно-спасательные подразделения.Никто из людей не пострадал", -заявил он.

Видео дня

СМИ уточняют, что прилет был не по аэродрому, а по базе ГСМ "Эртан", которая расположена рядом.

Мониторинговая группа "Крымского ветра" опубликовала спутниковые фото NASA, на которых фиксируется мощный очаг возгорания на базе ГСМ.

Атаки по России

Напомним, 2 августа Служба безопасности Украины отчиталась об атаке на завод в российской Пензе. Известно, что на местах взрывов наблюдали задымление.

Кроме того, дроны поразили предприятия нефтеперерабатывающей отрасли РФ - Рязанский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы, а также базу горюче-смазочных материалов "Анна нефтепродукт" в Воронежской области.

А 4 августа дроны атаковали Волгоградскую область, под удар попала железнодорожная станция в городе Фролово.

Вас также могут заинтересовать новости: