Война против Украины увеличила потребность России в шпионах, говорят в спецслужбе.

Российские спецслужбы на протяжении многих лет были крупнейшей угрозой для Дании, и будут оставаться угрозой в будущем, констатирует полицейская разведка страны в новом отчете.

По убеждению разведки, война в Украине только увеличила шпионские потребности России в Дании.

"После выдворения 15 офицеров российской разведки из Дании в апреле 2022 года способность российских спецслужб иметь информаторов на территории Дании значительно ослабла. Но война в Украине увеличила потребность России в том, чтобы российские спецслужбы могли постоянно предоставлять информацию лицам в РФ. ... На фоне повышенной потребности России в информации разведка ожидает, что Россия попытается использовать другие способы шпионажа в Дании", – говорится в сообщении датской спецслужбы.

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Глава контрразведки Андерс Генриксен Андерс Генриксен акцентирует, что "вопрос заключается не в том, шпионит ли за Россия, а в том, как они это будут делать, когда их шпионы из посольства высланы". Спецслужба прогнозирует, что для получения информации россияне могут использовать журналистов и бизнесменов.

"Это может произойти путем направления офицеров разведки в Данию за пределы дипломатических представительств, например, в качестве журналистов или бизнесменов, с помощью приезжих офицеров разведки или в большей степени путем вербовки возможных датских источников в России или третьих странах российскими спецслужбами", – говорится в отчете.

Разведка отмечает, что страна-агрессор в течение нескольких лет пыталась получить информацию о критической инфраструктуре в Дании, в частности, такой, которая может сделать возможными физические диверсии против инфраструктурных объектов. Сейчас такие диверсии в Дании называют маловероятными, но отмечают, что угроза сохраняется и ситуация может быстро измениться.

Угрозы российских диверсий - что надо знать

В апреле вышло совместное расследование общественных вещателей Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии, в котором говорится, что российские разведывательные корабли занимаются подготовкой к предполагаемой диверсии против энергетических и инфраструктурных объектов в Балтийском и Северном морях. Так, было установлено, что Россия проводила картографирование этих объектов в водах вокруг Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции, используя военные и гражданские корабли.

На этой неделе военно-морские силы Швеции и Финляндии привели к состоянию повышенной готовности, чтобы предотвратить атаку по энергосетям со стороны России. Это произошло после того, как военные корабли страны-агрессора были замечены вблизи ветровых электростанций и подводных электрокабелей.

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