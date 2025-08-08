В компании признали, что авторизация через Дию - не панацея в борьбе с перекупами, но позволяет уменьшить их количество.

По оценкам "Укрзализныци", на сегодня 3% билетов на международных рейсах железной дороги и 5-7% на самых популярных внутренних рейсах, которые поступают в свободную продажу, пытаются купить перекупщики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время встречи с журналистами заявил директор департамента по вопросам информационных технологий "Укрзализныци" Эрнест Клименко.

По его словам, для борьбы с перекупами компания использует различные инструменты. Среди них: автоматическая антифродсистема, которая останавливает возможность покупки билетов с аккаунтов, в которых зафиксирована подозрительная активность.

"Мы мониторим количество запросов, мы понимаем сколько живой человек может их сделать, количество резерваций, авторизаций с разных устройств, покупку на разные фамилии. И, в случае аномальной активности, такой аккаунт блокируется", - объяснил принцип работы Клименко.

Он добавил, что борьбе с перекупщиками также способствует авторизация через Дию. Клименко пояснил, что до этого компания, сначала блокировала подозрительные аккаунты по номерам телефонов, "но это 25 гривень и у тебя каждый день новая сим-карта. Это не помогало. Далее начали блокировать по e-mail. Тоже не помогало". При этом представитель "Укрзализныци" признал, что авторизация в Дії не панацея в борьбе с перекупщиками.

"Мы находили очень умелых людей, которые целые Дия-фермы организовывали. Утром 20-30 человек авторизацию проходили, но, все равно этот ресурс гораздо более ограничен", - отметил Клименко.

Он добавил, что для усиления борьбы с билетной спекуляцией необходимо обновить IT-систему управления пассажирскими перевозками, но на это "дело не одного месяца и даже года".

Для того, чтобы мест стало больше для удовлетворения потребностей желающих приобрести билеты, компания также планирует в 2026-2028 годах приобрести 300 новых пассажирских вагонов. Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский отметил, что уже подписан контракт на закупку 100 вагонов в 2026 году. Среди среднесрочных планов "Укрзализныци" - покупка 20 поездов Hyuinday Rotem.

"Укрзализныця" - билеты на поезд

Летом в Украине традиционно растет спрос на железнодорожные билеты к морю и в Карпаты. Как отметили в пресс-службе "Укрзализныци", по многим направлениям регистрируется более 4-5 запросов на одно место. Во время встречи с журналистами, представители компании отмечали, что количество таких запросов может достигать 10.

Компания ввела верификацию через приложение Дія в трех поездах. Речь идет о поездах 29/30 Киев-Ужгород, 12 Львов-Одесса, 27/28 Киев-Чоп для предотвращения спекуляций с железнодорожными билетами.

