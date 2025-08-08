'Авиарейс отменен': мужчина на параплане пытался пересечь границу (фото)

"Пилот" был без документов и планировал лететь на параплане.

Пограничники Могилев-Подольского отряда задержали 48-летнего жителя Хмельницкой области, который решил пересечь границу на параплане.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

Отмечается, что параплан он купил в Интернете за 500 евро. "Для "взлета" выбрал поле неподалеку от госграницы и планировал лететь без документов и любой навигации - "на глаз", - сообщили в ГПСУ.

Видео дня

Отмечается, что полет, который мог закончиться трагедией, пограничники остановили еще до старта. "Нарушитель задержан и привлечен к админответственности", - говорится в сообщении.

Другие восточные инциденты

Как сообщал УНИАН, военнослужащие Чопского отряда в пункте пропуска "Тиса" задержали парня, который пытался незаконно добраться до Венгрии. Это была его тринадцатая попытка незаконного пересечения границы. Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины отмечало, что мужчина пешком направлялся в сторону Венгрии, не имел при себе никаких документов. Правоохранители установили, что задержанный является 19-летним жителем Львова.

По словам парня, из-за трудного материального положения он решил искать лучших условий жизни в странах ЕС. Впрочем, не имея законных оснований пересечь границу в период действия военного положения, он решил сделать это самостоятельно.

Вас также могут заинтересовать новости: