Члены семьи спаслись, все без ранений.

Во время ночного обстрела Украины россияне разгромили дом ресторатора Маргариты Сичкарь в Киевской области.

Женщина показала последствия взрыва в эфире Киев24. По ее словам, российский "Шахед" взорвался прямо возле дома, на уровне первого этажа. Его двигатель валялся рядом с дверью, а обломки электроники были разбросаны по двору. Сейчас работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям это все собрали:

"Дом поврежден просто максимально, везде пошли трещины. Вылетели все окна, двери. Машины нет".

По ее словам, весь дом полностью засыпан осколками стекла. Члены семьи не получили ранений благодаря тому, что успели забежать на лестницу, направляясь в подвальное помещение. Сичкарь говорит, что даже сейчас вздрагивает, когда вспоминает взрыв.

Предпринимательница также добавляет, что домашние любимцы, хоть и убежали после атаки, но оказались целыми и невредимыми. Она сказала, что уже приходила комиссия, которая фиксировала повреждения имущества.

"Дом будем отстраивать заново. Машина моя непригодна, она точно на металлолом", - констатировала ресторатор.

Атака на Украину 8 августа

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью Россия атаковала Украину, запустив более сотни дронов. В результате этого нападения в разных регионах пострадали люди, разрушены жилые дома.

В частности сообщалось, что в Киевской области разрушена теплица с тысячами роз, известно о трех пострадавших. Также повреждены частные дома и садик.

Кроме того, разрушения фиксировали в Одесской области и в Сумах. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило о попадании 26 дронов в десяти локациях, а также падении сбитых на восьми локациях.

