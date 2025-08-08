Суммарный объем сегмента электрических авто по итогам июля этого года составил 9,7 тысячи единиц, что на 9,8% больше, чем было в июне 2025-го, и на 41,1% больше показателей прошлогоднего июля. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.
"9716 электромобилей суммарно - это исторический рекорд объемов для нашего рынка", - говорят специалисты.
Такую динамику связывают с подорожанием топлива на АЗС, общим ростом интереса к электромобилям, а также приближением растаможки с НДС, которую запланировали на 1 января следующего года.
В структуре сегмента преобладают импортированные электромобили с пробегом, доля которых составляет 53%. Далее следуют внутренние перепродажи (31%) и новые электрические авто (16%).
Всего по состоянию на конец июля отечественный парк транспорта группы BEV оценивали на уровне 178 тысяч единиц, хотя эта цифра не учитывает промышленные электрокары, троллейбусы и рельсовые машины.
Лидером украинского парка электромобилей выступает бренд Tesla, на который приходится 19,9%. Сразу за ней следуют Nissan (19,4%) и Volkswagen (12,8%).
Специалисты Института исследований авторынка прогнозируют дальнейший рост популярности электрических авто. Альтернативной точки зрения придерживается главный редактор "Авто-24" Сергей Матусяк, который считает, что в следующем году рынок BEV существенно упадет.
"Интеграция европейских оценок чувствительности рынка к стимулам и украинской специфики (масштаб льгот ~ 30% +, доминирование подержанных авто, низкий ВВП) позволяет прогнозировать резкое падение рынка BEV в 2026 году (потенциально на 50-70% +)", - отмечает специалист.
При этом, по его словам, в 2027-2030 годах возможно медленное восстановление.
Украинский авторынок - другие новости
Ранее стало известно, что первенство на украинском рынке внутренних перепродаж в июле сохранил немецкий Volkswagen. Если говорить о моделях авто, то здесь наиболее популярным оказался Volkswagen Passat.
Также сообщалось, что в прошлом месяце в десятку самых популярных авто на украинском рынке новых легковушек попали только кроссоверы. Самыми популярными моделями оказались Renault Duster, BYD Song Plus и Toyota RAV4.