На фронте погибла работница Черниговского областного художественного музея, боевой медик Третьей штурмовой бригады Марина Гриценко с позывным "Мэри".

Об этом сообщили в Черниговском отделении Пласта и в Черниговском областном художественном музее им. Григория Галагана. Марине Гриценко было 39 лет.

"Мэри" погибла утром 7 августа вместе с двумя собратьями во время выполнения боевого задания в результате попадания вражеского дрона.

Что известно о Марине "Мэри" Гриценко

С 2008 года Марина Гриценко была научным сотрудником Черниговского областного художественного музея имени Григория Галагана. На полномасштабной войне женщина с дочкой перебралась жить в музей, чтобы сохранить экспонаты от мародеров.

"Разве в это можно поверить? Марина олицетворяла стойкость нашего музея во время осады. Ее характер и неудержимый дух не позволили ей сложить руки, ее душа рвалась к борьбе. Мы гордимся ею, где-то понимая, что она была сильнее многих из нас. Музей потерял не только работника, музей потерял часть себя. Скорбим невероятно", - говорится в сообщении музея.

Марина начала службу в армии в феврале 2023 года. Сначала она служила стрелком-санитаром в Третьей отдельной штурмовой бригаде. А уже потом стала боевым медиком. Младший сержант участвовала в боях за Харьковскую область.

В январе 2025 года президент Владимир Зеленский вручил Гриценко орден За мужество, отметив, что она "доказала свою преданность и храбрость, спасая собратьев на передовой".

Марина Гриценко также была Пластункой. К организации она присоединилась вместе с дочерью Юлей в 2021 году. Она занимала должность писаря в станице Чернигов.

"Ты была, есть и будешь для нас примером храбрости и преданности Присяге. Спасибо тебе за все: за службу, за твои добрые дела, за вдохновляющие читательские клубы и светлые короткие встречи во время посещений с фронта", - вспомнили о Марине в Пласте.

У Марины Гриценко осталась 15-летняя дочь Юлия и родители.

