Вашингтон и Москва могут обсуждать "обмен территориями", но Киев настаивает: никаких уступок до полного прекращения войны.

Мир затаил дыхание в ожидании переговоров российского диктатора Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа относительно. В воздухе зависла перспектива трехстороннего саммита с президентом Украины Владимиром Зеленским. Международное издание Newsweek обнародовало карту, которая, по его данным, иллюстрирует вероятные сценарии обсуждения территориальных изменений между Украиной и Россией в рамках потенциальных мирных переговоров.

Идея так называемого "обмена территориями" может стать одной из тем саммита президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, который, по словам Кремля, может состояться в ближайшие дни в Объединенных Арабских Эмиратах.

По информации Bloomberg, Трамп выражал союзникам готовность поддержать прекращение огня, если Путин согласится на мирные переговоры при условии обсуждения территориальных уступок. Ранее США якобы предлагали признать контроль России над Крымом и частично оккупированными регионами Донбасса, Херсонщины и Запорожья, однако Киев такое предложение отверг.

Вот какие территории Россия может закрепить за собой в случае заключения соглашения о мире:

Научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) Элина Бекетова отметила, что позиция Украины остается неизменной - сохранение государственности и территориальной целостности в соответствии с Конституцией. Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не примет никаких договоренностей, которые предусматривают отказ от суверенных территорий до полного и безусловного прекращения огня.

Россия аннексировала Крым в 2014 году, а после полномасштабного вторжения в 2022 году частично оккупировала Херсонскую, Донецкую, Луганскую и Запорожскую области. Несмотря на заявления Путина о "присоединении" этих регионов, Россия не контролирует их полностью.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, Украина готова рассмотреть прекращение огня по нынешней линии фронта, если это приведет к окончанию войны. В то же время, это возможно только при условии, чтоне будет допущено международного признания контроля России над любыми оккупированными территориями.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что освобождение оккупированных территорий вооруженным путем больше невозможно. По данным издания, президент считает, что необходимо искать дипломатические пути.

