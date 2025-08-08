Россия — единственная страна, в парке которой всё ещё есть специализированный перехватчик.

Современные военные истребители сегодня строятся с учётом универсальности, поскольку гораздо выгоднее и эффективнее иметь один самолёт, выполняющий несколько функций, но так было не всегда. Как пишет Slashgear, ранее были также крайне востребованы самолеты-перехватчики, созданные для одной цели: перехвата и уничтожения вражеских самолётов.

Ключевые различия между перехватчиками и стандартными истребителями

Перехватчики впервые были использованы в Первой мировой войне для уничтожения вражеских бомбардировщиков. МиГ-25, F-106 Delta Dart и English Electric Lightning — примеры классических самолётов-перехватчиков. Современные реактивные самолёты, такие как МиГ-31 и F-22 Raptor, не являются специализированными перехватчиками, но всё ещё выполняют эту роль при необходимости.

Во времена холодной войны перехватчики служили средством сдерживания бомбардировщиков с ядерным оружием и строились для экстремальных скоростей и больших высот. Такие модели, как МиГ-25, были способны развивать скорость 2,8 Маха или 2148 миль в час. Помимо чрезвычайно высокой скорости, меньшей ориентации на маневренность и высокой скороподъёмности, главное отличие перехватчиков от других истребителей заключается в ограниченном наборе вооружения. Задача перехватчика — наносить максимально быстрые удары. Для этого он оснащён ракетами, обеспечивающими дальность поражения целей за пределами прямой видимости, оптимизированными для поражения целей на больших дистанциях, а не оружием ближнего боя.

В то же время стандартные истребители лучше оснащены для ведения воздушного боя, решения инженерных задач и применения вооружения, обеспечивая баланс скорости, манёвренности, боевой нагрузки и дальности полёта для поддержания господства в воздухе. Эти самолёты часто действуют в составе группы во время воздушного патрулирования и предназначены для защиты территории путём поражения одного или нескольких самолётов противника в бесполётной зоне. Примерами стандартных истребителей являются F-15 Eagle и Су-27 Flanker.

Сколько осталось специализированных перехватчиков и актуальны ли они сейчас?

После Холодной войны специализированные перехватчики практически исчезли, уступив место более многофункциональным самолётам, которые также могли выполнять эту функцию. США сняли с вооружения свой последний специализированный перехватчик Convair F-106 Delta Dart в 1980-х годах. Европа сняла с вооружения свой специализированный перехватчик Panavia Tornado ADV модели F-3 в начале 2011 года, а Китай в значительной степени вывел из эксплуатации свой Shenyang J-8 в 2022 году. Россия — единственная страна, в парке которой всё ещё есть специализированный перехватчик — МиГ-31 Foxhound. Несмотря на то, что этот самолёт находится на вооружении с начала 1980-х годов, Россия планирует сохранить его до 2030 года.

В то же время в России полным ходом идёт разработка перехватчика нового поколения под названием ПАК-ДП или МиГ-41, который в конечном итоге заменит МиГ-31. По разным причинам точное количество имеющихся у России перехватчиков назвать сложно; однако, по разным данным, их число составляет от 85 до 131.

