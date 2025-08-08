Госдеп: Украина и РФ должны вместе идти к миру

Украина и Россия должны активизировать усилия для окончания войны. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс в социальной сети X,
По ее словам, Трамп продолжает работать над прекращением войны и готов использовать экономическое влияние США для продвижения переговоров.
"Обе стороны должны активизировать усилия, чтобы полностью положить конец конфликту", - написала Брюс.
Переговоры по завершению войны - главные новости
Вчера Трамп заявил о готовности сначала провести отдельные переговоры с лидерами России и Украины, а затем попытаться организовать трехсторонний саммит с участием президента Зеленского и диктатора Путина.
Кремль подтвердил готовность встретиться с Трампом, но участие Зеленского - под вопросом.
Между тем в Европе опасаются, что диктатор пошел на дипломатические маневры, чтобы избежать санкционного гнева Трампа.