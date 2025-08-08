В ближайшие дни в Украине повсеместно будет комфортно тепло, только на юге - жара.

В течение выходных погоду в Украине будет определять масштабный антициклон по имени Ines. Он повлечет сухую погоду в большинстве стран Европы, включая Украину. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Небольшие влажные исключения - локальные дожди ближайшей ночью пройдут на Житомирщине, Черниговщине, Киевщине, а в воскресенье только вечером местами в западных областях", - уточнила она.

9-10 августа везде в нашей стране будет светить солнце. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +14...+19 градусов, на юге до +20...+22 градусов, а в дневные часы повсеместно будет комфортно тепло +25...+29 градусов. В центральных областях местами до +30, а на юге еще будет жарко, +30...+33 градуса.

Погода в Киеве - прогноз на ближайшие дни

"В Киеве ближайшей ночью и завтра утром есть вероятность небольшого дождя, а днем в субботу и в течение суток 10-го августа в столице будет доминировать сухая воздушная масса", - сообщила Наталка Диденко.

По ее данным, воздух ночью в Киеве будет свежим, в пределах +14...+16 градусов. Но днем "будем смаковать температурный рахат-лукум, ожидается +25...+27 градусов", - уточнила эксперт по погоде.

По ее данным, в понедельник в столице посвежеет до +22...+23 градусов, но в дальнейшем по неделе снова будет +25...+27 градусов и солнечно.

