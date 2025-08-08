Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,84 грн, а евро - 48,78 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 8 августа, снизился на 10 копеек и составляет 41,65 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 5 копеек и составляет 48,70 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 гривни, а евро - по курсу 47,70 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу подешевел на 17 копеек - до 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 8 августа, подорожал до 48,78 гривни.

Нацбанк установил на 8 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,46 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 15 копеек.

По отношению к евро гривна также несколько усилила позиции. Официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,28 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 1 копейку.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня подешевел на 10 копеек - до 41,75 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,25 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 13 копеек и составляет 48,73 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,03 гривни за евро.

