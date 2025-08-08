Цены на билеты для военных не изменятся.

Глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский считает, что железнодорожные билеты должны остаться доступными по крайней мере до конца военного положения. Вместе с тем, по его мнению, стоимость отдельных билетов можно повысить, не дожидаясь завершения боевых действий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с журналистами.

"Моя позиция, что должны остаться доступными билеты по крайней мере до конца военного положения, поскольку, пенсии не особо увеличиваются. При этом, мы считаем, что можно уже ввести определенную либерализацию, чтобы люди, которые заблаговременно покупают билеты, делали бы это по наименьшему тарифу. Но те, кто берут в последний момент, или билеты, которые остаются - для них был бы динамический тариф", - отметил глава железнодорожного монополиста.

Он добавил, что также не понимает сохранения регулируемого государством тарифа на перевозку в СВ вагонах.

"Мы точно поддержим позицию, что доступные билеты должны остаться, но уже сегодня можно ввести определенное динамическое ценообразование, можно либерализовать определенную категорию дорогих билетов. Это даст ресурс для развития пассажирских перевозок", - отметил Перцовский.

На уточняющий вопрос корреспондента УНИАН, подавала ли компания предложение о пересмотре стоимости пассажирских перевозок, глава компании ответил отрицательно. Вместе с тем, на вопрос, будет ли пересмотр стоимости билетов для пассажиров до завершения военного положения, Перцовский сказал:

До завершения военного положения билеты должны оставаться по постоянным ценам. Люди должны иметь к ним доступ. Как по мне, это можно совместить с тем, что билеты, которые берутся в последний день, могут стоить дороже. Это не должно распространяться на военных.

"Укрзализныця" - билеты на поезд

О пересмотре тарифной модели в "Укрзализныце" заговорили в 2024 году. В августе 2024 года председатель правления железнодорожного монополиста Александр Перцовский отметил, что госрегулирование стоимости СВ билетов можно было бы отменить. Также предлагалось ввести гибкое ценообразование на билеты в поездах "Интерсити".

Необходимость пересмотра стоимости билетов в компании объясняют убыточностью пассажирских перевозок, которые, по оценкам "Укрзализныци", достигают миллиардов гривен. При этом представители перевозчика во время встречи с журналистами признали, что пассажирские перевозки и в мире не всегда прибыльные, но перевозчики получают дотацию. В Украине таким компенсатором являются частично доходы от грузовых перевозок.

