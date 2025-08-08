Источники росСМИ опровергают эту информацию.

Встреча лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться уже в начале следующей недели в Европе, пишет Fox News со ссылкой на свои источники.

По данным собеседников издания, Рим рассматривается в качестве потенциального места встречи.

"Два источника, знакомых с ходом переговоров, сообщили Fox News, что встреча готовится уже в ближайший понедельник, и одним из возможных мест проведения является Рим", - пишет издание.

При этом если встреча состоится позже на этой неделе, Рим всё ещё остается среди вариантов, хотя рассматриваются и другие страны в Европе и других регионах.

Обновлено 14.00. Российский ТАСС со ссылкой на свои источники заявил, что Рим не будет площадкой встречи Путина и Трампа, и в принципе Европа не рассматривается как возможная локация для встречи.

Встреча Трампа и Путина

Ранее Путин заявил, что может встретиться с президентом США Дональдом Трампом в ОАЭ. Он также допустил возможность встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, но подчеркнул, что для таких переговоров должны быть созданы соответствующие условия, однако до них, по словам Путина, еще далеко.

О том, что Россия и США уже согласовали место встречи президентов, утром четверга рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, добавив, что встреча возможна на следующей неделе, но точную дату еще предстоит определить.

Позже Трамп заявил, что его встреча с Путиным не будет зависить от того, согласится ли российский лидер перед этим на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.

