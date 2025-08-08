На это направление враг перебросил свое элитное подразделение "Рубикон".

На Покровском направлении логистика является основной целью врага и здесь он применяет тактику привлечения дронов-"ждунов". Об этом сказала начальница отделения коммуникаций 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины Светлана Резван в эфире телемарафона.

"Логистика является основной целью нашего врага и именно с этим мы боремся. Враг применяет сейчас тактику "ждунов" - это дроны, которые замирают в отдельных местах и выжидают нашу технику, передвижения", - отметила она.

По ее словам, эти FPV-дроны "сидят" на земле или на потолке здания и выжидают движение, чтобы атаковать.

Резван подчеркнула, что для украинских военных это не является неожиданной тактикой врага.

"К ней мы готовились, потому что так же было и на Курском направлении. Их тактика изучена и именно поэтому мы готовы противодействовать россиянам и делаем это успешно", - добавила она.

Резван отметила, что россияне перебросили на Покровское направление свое дроновое подразделение "Рубикон", которое они считают одним из самых эффективных и которое применяют на самых сложных для них участках фронта.

"Действительно есть такое подразделение на нашем направлении. Что касается их тактики, то, насколько мы понимаем и видим, они берут под контроль подразделения, которые находятся в этой полосе, обучают их, корректируют. Они составляют новые тактические группы из дронщиков и соответственно увеличилась интенсивность их работы", - рассказала начальница отделения коммуникаций 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВСУ.

Она отметила, что на Покровском направлении ситуация сейчас очень сложная и это уже не первый год. По ее словам, это направление является одним из самых желанных для врага и там он сконцентрировал большие ресурсы и активно пытается штурмовать.

"Очень хочется россиянам захватить Покровскую агломерацию. Ситуация сложная, штурмуют каждый день как в пешем порядке, так и с применением техники, боевые действия активизировались. Но ситуация контролируемая и наши силы дают достойный отпор", - отметила Резван.

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский заявил, что ситуация в Покровске Донецкой области действительно угрожающая.

В интервью ТСН он сказал, что активные действия на Покровске ведутся больше года. По его словам, несмотря на то, что там находится сейчас самая мощная группировка российской армии, более 110 тысяч личного состава, нам удается держать ситуацию.

Сырский отметил, что ВСУ принимают все меры для того, чтобы удержать город под контролем. Враг несет там огромные потери, ежедневно там наибольшее количество атак противника.

