По словам главы МИД Финляндии, новые ограничения могут помочь остановить войну в Украине.

Президент США Дональд Трамп должен и дальше вводить новые санкции против РФ, поскольку это поможет закончить войну в Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью Reuters.

Известно, что Трамп установил пятницу как конечный срок, до которого РФ должна была согласиться на мир в Украине, в противном случае ее нефтяные клиенты столкнутся с вторичными пошлинами. Если такие ограничения будут введены, то это лишит российского диктатора Владимира Путина важного источника финансирования военных действий.

В то же время сейчас ожидается, что Путин и Трамп могут встретиться уже на следующей неделе, что увеличивает шансы того, что новые санкции могут быть отложены или отменены.

Однако представитель Белого дома заявил, что несмотря на последние дипломатические события, вторичные санкции против стран, которые ведут бизнес с РФ, все равно начнут действовать с пятницы.

"Я, конечно, надеюсь, что президент Трамп продолжит эти санкции", - подчеркнула Валтонен, имея в виду вторичные ограничения, которые могут повлиять на Китай и Индию - крупнейших покупателей российской нефти.

Министр добавила, что продолжение поставок западного оружия в Киев тоже играет значительную роль в давлении на Путина с целью прекращения войны в Украине.

"Мы видим, что причиной того, что Россия снова продемонстрировала определенную готовность к переговорам, является то, что увеличение поставок оружия (в Украину) безусловно усиливает давление на Россию, чтобы она нашла выход из войны", - подчеркнула Валтонен.

По ее словам, финансовое положение России не так хорошо, как три года назад, а экономическая ситуация еще хуже.

"Мы должны усиливать давление и надеяться, что однажды Россия отреагирует положительно, то есть прекратит вторжение", - отметила дипломат.

Ультиматум Трампа для РФ - последние новости

Ранее издание Reuters писало, что шансы на то, что Путин согласится на перемирие из-за угроз Трампа, почти нулевые. По словам аналитиков, российский диктатор Владимир Путин уже дал понять, что РФ готова выдержать любые новые экономические трудности, вызванные США и их союзниками.

"Шансы на то, что Путин согласится на перемирие из-за угроз Трампа ввести пошлины и санкции против России, близки к нулю. Теоретически, если прекратить закупку нефти Индией и Китаем, это будет очень тяжелым ударом для российской экономики и военных действий. Но этого не произойдет", - считает бывший аналитик разведки США по вопросам России Евгений Румер.

В то же время сам Дональд Трамп заявил, что Путин должен принять решение о прекращении огня в Украине, ведь это зависит именно от него. По его словам, возможные новые санкции против России зависят от решений ее руководства.

