Наземный персонал крупнейших аэропортов Португалии будет бастовать до конца августа.

Туристы, отправляющиеся на отдых в Португалию в августе 2025 года, должны быть готовы к серьезным перебоям в некоторых крупнейших аэропортах страны из-за масштабных забастовок.

Как пишет Daily Mail, забастовка наземного персонала с требованием повышения зарплаты, начавшаяся еще в конце июля этого года, приведет к дальнейшим отменам и задержкам рейсов в аэропортах Лиссабона, Порту, Фару, Мадейры, Порту-Санту и Азорских островов.

Отмечается, что в рамках этих акций протеста сотрудники, занятые обработкой багажа, обслуживанием воздушных судов и стойками регистрации, планируют прекращать работу каждые выходные до конца месяца.

"Забастовки сотрудников службы обработки багажа в португальских аэропортах с пятницы по понедельник в июле и августе могут привести к задержкам. Если вы путешествуете в этот период, следите за объявлениями и следуйте рекомендациям вашей авиакомпании или туроператора", – предупредили в Министерстве иностранных дел Великобритании.

Как сообщал УНИАН, ранее туристов также предупредили о масштабных забастовках наземного персонала Ryanair в Испании в августе 2025 года, которые могут сорвать немало рейсов. Если требования протестующих не будут выполнены, они грозятся продолжать свои забастовки до конца года.

