В УЗ посоветовали обратить внимание на удобные пересадки в Ивано-Франковске для путешествий в горы.

"Укрзализныця" назначила еще два поезда из Киева в Ивано-Франковск, благодаря которым пассажиры получат 1028 дополнительных мест ежесуточно в обе стороны.

Как сообщила пресс-служба УЗ, в частности с 19 августа будет курсировать новый дневной поезд №751/752 Киев - Ивано-Франковск, сформированный из сидячих вагонов-трансформеров 1-го и 2-го класса, график его движения - ежедневно, кроме среды

Так, поезд №751/752 Киев - Ивано-Франковск будет двигаться по следующему графику:

Видео дня

отправление из Киева: 08:27;

остановка во Львове: 15:01-15:20;

прибытие во Франковск: 17:20.

Поезд №752/751 Ивано-Франковск - Киев:

отправление из Франковска: 09:30

остановка во Львове: 11:30-11:50

прибытие в Киев: 18:38

"Обратите внимание: с 25 августа по 4 сентября прибытие в Киев - в 18:04", - отметили в УЗ.

Также с 18 августа будет курсировать поезд №149/150 Ивано-Франковск - Киев. Он будет состоять из тех же вагонов-трансформеров, что и поезд №751, но уже в купейном формате.

Поезд №150/149 Ивано-Франковск - Киев будет отправляться в 21:32, прибывать в 07:10. Поезд №149/150 Киев - Ивано-Франковск будет отправляться в 20:29, прибывать в 05:39

Также в "Укрзализныце" посоветовали обратить внимание на удобные пересадки в Ивано-Франковске для путешествий в горы.

"Для тех, кто направляется в Яремчу, Татаров, Ворохту, Ясиню или Рахов, появится дополнительная возможность добраться даже в случае отсутствия мест на прямые поезда", - говорится в сообщении.

Так, с ночного экспресса №149/150 можно пересесть на пригородный поезд №6404/6403 Ивано-Франковск - Яремче, а далее - поезд №6441 Коломыя - Деловое

С дневного поезда №751/752 - пересадка на: пригородный дизель-поезд №6402/6401 Ивано-Франковск - Ворохта. Эта опция работает в обе стороны - и с возвращением в Киев.

"Укрзализныця" - другие новости

В летний период в Украине традиционно растет спрос на железнодорожные пассажирские перевозки в направлении Карпат и к морю. По сравнению с межсезоньем количество запросов на популярные направления выросло в разы, а заполненность поездов по всем направлениям составляет 95-100%.

"Укрзализныця" вошла в самый пиковый августовский сезон железнодорожных перевозок. По многим направлениям регистрируется более 4-5 запросов на 1 доступное место. Так, количество пассажиров детских групп в поездах УЗ на прошлой неделе была эквивалентна почти всему населению Жмеринки (33,3 тысячи человек).

Вас также могут заинтересовать новости: