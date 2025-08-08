Немецкие службы безопасности также усилили наблюдение за активностью спецслужб РФ.

В Германии растет угроза российских диверсий на железной дороге. Правительство страны даже предупредило население о возможных атаках на инфраструктуру Deutsche Bahn.

Как говорится в сообщении властей, в настоящее время существует повышенная угроза подготовки диверсий на территории Германии. По данным BILD, опасность исходит от российских спецслужб. Российские агенты уже находятся под наблюдением немецких спецслужб. Немецкие службы безопасности также усилили наблюдение за активностью спецслужб РФ.

Спецслужбы Германии рассматривают возможность таких диверсий как поджоги, опасное вмешательство в работу поездов или порча оборудования. Такие действия могут затронуть десятки тысяч человек.

Издание отметило, что Deutsche Bahn ежедневно пользуется более 7 млн пассажиров, поэтому диверсии могут парализовать большие части страны.

Российские диверсии в Европе

Недавно стало известно о двух поджогах на железнодорожной линии между Дюссельдорфом и Дуйсбургом. Еще одна диверсия была в Саксонии-Анхальт.

А весной выясн лось, что РФ вербует украинских подростков для диверсий в Европе. Им обещают деньги и автомобили взамен проведенных диверсий.

Многие из этих диверсий связывают с попытками российской военной разведки посеять хаос.

