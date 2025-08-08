Правительство разработало два сценария экономического развития на три последующих года.

Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы, согласно которому средняя зарплата в Украине превысит 30 тысяч гривень уже в следующем году и продолжит рост в дальнейшем.

Об этом говорится в постановлении правительства № 946.

Прогноз разработан по двум сценариям: первый предусматривает прекращение огня уже в 2026 году, тогда как второй разработан с учетом продолжения боевых действий в Украине.

Согласно первому сценарию, среднемесячная заработная плата работников в следующие три года будет составлять:

2026 - 30240 гривень;

2027 - 35268 гривень;

2028 - 39758 гривень.

По альтернативному сценарию средняя зарплата будет незначительно меньше, однако также будет расти примерно на 5000 гривень в год:

2026 - 30032 гривень;

2027 - 34 808 гривень;

2028 - 39 436 гривень.

Правительство прогнозирует в следующие три года рост средней зарплаты в Украине. В 2028 году она может достичь почти 40 тысяч гривень. В 2025 году, по предварительному прогнозу, средняя зарплата в Украине должна составить 24 389 грн.

Национальный банк ожидает, что средняя зарплата в этом году вырастет на 19%, это сообщалось в инфляционном отчете НБУ. Однако украинцы почти не почувствуют улучшения, ведь средняя инфляция за год будет составлять 13,3%. Таким образом, реальная зарплата увеличится лишь на 5,2%.

