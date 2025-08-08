Особенно повышение температуры будет заметно на западе страны.

На выходных, 9 и 10 августа, в Украине будет очень теплая и местами жаркая погода. Температура повысится практически по всей стране. Наиболее это будет заметно в западных областях, где столбики термометров подскочат до +29°...+32°. В субботу будет сухо, а в воскресенье с запада в Украину зайдут дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет практически безоблачно, температура воздуха ночью +17°, днем +25°. В воскресенье ночью ожидается +16°, а днем +27°, облачно с прояснениями.

Во Львове в субботу ночью +14°, днем +26°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +15°, днем +30°, небольшая облачность, дождь.

В Луцке в субботу ночью +14°, днем +26°, практически безоблачно. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +13°, днем +29°, небольшой дождь.

В Виннице в субботу будет ясно. Температура воздуха +16°...+27°. В воскресенье температура будет +12°...+30°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +31°. В воскресенье - небольшая облачность, +19°...+29°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +17°, днем +25°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +15°...+26°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +29°. В воскресенье температура составит +17°...+27°, практически безоблачно.

В Симферополе в субботу - ясно, +18°...+32°. В воскресенье +17°...+30°, небольшая облачность.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью +19°, днем +32°. В воскресенье ночью ожидается +18°, днем +31°, практически безоблачно.

В Краматорске в субботу будет ясно. Температура ночью +15°, днем +28°. В воскресенье будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +28°.

В Северодонецке завтра будет ясно, температура ночью +15°, днем +28°. В воскресенье - ясно, температура составит +15°, днем +28°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью +11°, днем до +23°. В воскресенье ночью температура составит +11°, днем столбики термометров покажут +27°, ясно.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +15°, днем +26°, практически безоблачно. В воскресенье - ясно. Температура ночью составит +13°, днем +30°.

В Трускавце в субботу практически безоблачно, температура до +25°. В воскресенье - ясно, температура +14°...+29°.

В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до +28°. В воскресенье - ясно, +14°...+32°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +32°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +19°...+29°.

