Туристы смогут полететь из аэропорта города Крайова в Италию, Грецию, Францию и Испанию.

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о запуске четырех новых маршрутов из аэропорта румынского города Крайова, известного одной из самых красивых рождественских ярмарок Европы.

Как сообщил авиаперевозчик на своей странице в Instagram, вскоре оттуда можно будет улететь в такие города Европы:

Все новые рейсы начнут выпулняться с конца октября или начала ноября 2025 года. Билеты уже можно бронировать на сайте перевозчика.

Другие новые рейсы Wizz Air

Как сообщал УНИАН, с июня 2025 года венгерский лоукостер запустил еще четыре маршрута из румынского города Крайова – в Бари (Италия), Мадрид (Испания), Мемминген и Дортмунд (оба Германия).

Также с октября 2025 года Wizz Air начнет выполнять семь новых рейсов из аэропорта столицы Румынии "Бухарест-Отопени", являющегося самым загруженным международным аэропортом страны.

Кроме того, с осени 2025 года или весны 2026 года будут запущены более десятка новых рейсов Wizz Air из Польши и Северной Македонии.

