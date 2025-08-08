Один из фигурантов нападения задержан.

На Волыни местные жители заблокировали и повредили служебный автомобиль работников ТЦК, которые перед тем пытались проверить документы у мужчины.

Как сообщает Волынский областной ТЦК и СП, конфликт произошел 7 августа около 16:30 в селе Соловичи Ковельского района во время оповещения военнообязанных работниками одного из РТЦК и СП области совместно с полицейскими.

Отмечается, что во время проверки документов один из местных жителей отказался их предъявить и пытался убежать.

"В этот момент другой мужчина, который назвался старостой села, прыгнул на капот служебного автомобиля и камнем разбил лобовое стекло. К инциденту присоединилась женщина, которая также наносила удары по транспорту. Еще один мужчина с металлическим предметом (вероятно, гаечным ключом), разбил боковые окна и трижды ударил водителя по руке", - говорится в сообщении.

Потом, по данным ведомства, движение автомобиля было заблокировано другими транспортными средствами, в частности, грузовиками. Около десяти человек окружили служебное авто и в течение нескольких минут наносили удары по транспортному средству.

В областном ТЦК и СП проинформировали, что сведения по данному факту внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 350 УК Украины, один фигурант задержан. Действия другого предварительно квалифицированы по ст. 296 УК Украины.

Работников ТЦК с 1 сентября оснастят бодикамерами

Недавно министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что все работники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с 1 сентября будут обязаны носить бодикамеры для видеофиксации проверки документов или вручения повесток.

По его словам, этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещений ТЦК, а также защитить права обеих сторон. Сейчас обеспеченность средствами фиксации составляет около 85%.

