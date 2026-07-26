'Москва хотела бы использовать Тегеран против США': в СМИ рассказали о связях между РФ и Ираном

В статье отмечается, что каждая из стран считает, что в её интересах помогать другой противостоять США и Западу.

Недавно Украина нанесла удар по судам в Каспийском море, заявив, что эти суда "использовались для перевозки военных грузов, связанных с Ираном", сообщает The Jerusalem Post.

Издание добавляет, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия оказывает "новую помощь иранскому режиму".

"С начала июля мы фиксируем активное российское спутниковое наблюдение за государствами Персидского залива и расположенными там военными объектами США", – рассказал он.

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В статье поясняется, что обвинения со стороны Украины важны, поскольку они раскрывают новые подробности связей между Москвой и Тегераном. Хотя, констатирует издание, о многих из этих связей было известно и раньше.

Издание подчеркивает, что Россия и Иран, наряду с Китаем, являются ключевыми игроками в попытках изменить мировой порядок и ослабить гегемонию США, начавшуюся в 1990-х годах.

В публикации говорится, что Иран был партнером США во времена шаха, до Иранской революции 1979 года. Однако эта революция не заставила Тегеран броситься в объятия России во время Холодной войны. Лидеры революции стремились выбрать "третий путь" между США и СССР.

Они также были вынуждены смириться с тем, что в то время советские войска находились в Афганистане, где против россиян продолжалось исламское восстание. В 1980-х годах также началась ирано-иракская война, и Советский Союз поставлял оружие Ираку.

Отмечается, что после распада Советского Союза и ухода россиян из Афганистана началась гегемония Америки и то, что бывший президент Джордж Г. В. Буш назвал "Новым мировым порядком".

"Россия и Иран теперь были относительно слабыми государствами в этом новом мировом порядке", – отмечает издание.

Однако с 1992 года Россия на протяжении нескольких десятилетий играла важную роль в поддержании ракетного и ядерного потенциала Ирана. В частности, Москва помогла завершить строительство иранской атомной электростанции "Бушер" и продолжает ядерное сотрудничество через российскую государственную ядерную компанию "Росатом".

В 1996 году Китай основал ШОС, в состав которой вошли Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Более того, в конце 1990-х – начале 2000-х годов начал формироваться экономический блок, известный как БРИКС.

"Для Ирана это стало возможностью сотрудничать с незападными странами, в частности с Россией и Китаем. Эти отношения обеспечили Тегерану доступ к российскому опыту и технологиям", – отмечает издание.

Добавляется, что Иран развивал свою ракетную программу: технологии, судя по всему, поступали из Северной Кореи, Китая и различных других источников. Российские организации обвинялись в передаче Ирану технологий, связанных с ракетами. Результатом стали отношения, в рамках которых Россия помогла Ирану сохранить важные стратегические возможности.

"Для Москвы это было логично. Иран мог помочь уравновесить влияние США. Для Москвы это был долгий путь к противостоянию с Западом", – говорится в статье.

Издание напоминает, что в 2014 году Россия вторглась в Крым и на восток Украины – в Донбасс. Уже через год, в 2015 году, Москва вмешалась в Сирию. Примечательно, что Россия и Иран действовали в Сирии совместно.

По мнению издания, вторжение в Украину, призванное ускорить упадок Запада и перекроить мировой порядок, не прошло для Москвы так, как она планировала.

Отмечается, что Иран оказал Москве помощь, поставив ей беспилотники "Шахед":

"Эти иранские беспилотники, которые использовались тысячами для терроризирования украинцев, не помогли России выиграть войну".

Издание отметило, что, хотя связи между Ираном и Россией на самом деле не позволили ни одной из стран добиться значительных успехов, каждая из них считает, что в её интересах помогать другой противостоять США и Западу.

Москва рассчитывает, что внимание мира будет отвлечено на войну на Ближнем Востоке и что она израсходует ресурсы США, в частности боеприпасы, что приведет к сокращению объемов боеприпасов для Украины.

В то же время Иран рассматривает этот конфликт как охватывающий тысячи километров линии фронта на Ближнем Востоке – от Иордании до Ливана, Ирака и Йемена.

"Россия, вероятно, рассматривает его как глобальную борьбу. Китай – также. Это означает, что Москва хотела бы использовать Иран против США так же, как, по мнению России, Украина была использована против Москвы", – предполагает издание.

Поражение кораблей РФ в Каспийском море

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам президента Украины, Силы обороны нанесли удар по российским кораблям, которые были задействованы в транспортировке военных грузов из Ирана. В Службе безопасности Украины уточнили, что речь идет о грузовом судне Port Olya 2 и сухогрузе Begey, которые находятся под международными санкциями. Еще в акватории Каспийского моря были поражены нефтедобывающая платформа месторождения "Филановского" и ракетный катер проекта 12418 "Молния".

Также мы писали, что министерство иностранных дел Ирана обвинило Украину в нападении на иранское торговое судно в Каспийском море. В ведомстве добавили, что погиб один моряк, а еще один получил ранения. МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины в Тегеране, чтобы выразить протест против нападения, которое он назвал "враждебным и преступным". В Reuters отметили, что Зеленский сообщил, что Киев зафиксировал, как Россия передает Ирану свои спутниковые наблюдения на Ближнем Востоке, чтобы тот мог наносить удары в этом регионе.

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