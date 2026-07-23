Россию заподозрили в оказании помощи Ирану во время ударов по объектам ЦРУ, - Reuters

В марте были атакованы как минимум два объекта ЦРУ, одним из которых была станция в Саудовской Аравии.

Атаки иранских дронов на объекты ЦРУ в Персидском заливе побудили аналитиков разведки США выяснить, оказывала ли РФ помощь в виде информации о целях или передовых технологий БпЛА. Об этом сообщили агентству Reuters четыре источника, знакомые с деятельностью американских спецслужб.

Источники подчеркнули, что представители разведки США еще не пришли к окончательным выводам относительно возможной причастности РФ к атакам на объекты ЦРУ.

Однако они указали на эффективность и очевидную точность ударов, а также на широкую техническую поддержку, которую Россия оказывает Ирану, как на возможные доказательства.

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В то же время Reuters и другие СМИ сообщали, а американские чиновники подтверждали, что Россия предоставляла Ирану данные о целях и другую поддержку во время его ударов по объектам США в регионе Персидского залива, однако расследование разведывательного сообщества относительно возможной причастности России к поддержке атак на объекты ЦРУ ранее не обнародовалось.

В частности, в марте были атакованы как минимум два объекта ЦРУ, одним из которых была станция в Саудовской Аравии, расположенная в посольстве США в Эр-Рияде, а другой объект находился на востоке Ирака. Некоторые источники сообщали, что были атакованы также другие объекты ЦРУ, однако они не раскрыли подробностей.

"В одном из внутренних меморандумов западной разведывательной службы, о котором рассказал чиновник в регионе, имевший доступ к этому документу, сделан вывод, что Россия, вероятно, сыграла определенную роль в нападениях на региональные объекты ЦРУ", - добавляет Reuters.

Также двое западных чиновников в Персидском заливе сообщили, что в саудовской атаке были задействованы две модифицированные в РФ версии иранских беспилотников "Шахед". Они подчеркнули, что один из летательных аппаратов пробил отверстие в уязвимой части внешней стены посольства, а второй пролетел через отверстие и взорвался. Тогда о погибших или раненых не сообщалось.

"Хотя Россия уже давно оказывает помощь Ирану, учитывая тесные связи между этими странами, целенаправленные атаки на важные объекты ЦРУ свидетельствуют о том, что Москва готова пойти еще дальше в срыве операций США, в то время как Вашингтон пытается положить конец войне с Ираном. Опасения по поводу того, что Россия может предоставлять Ирану данные о целях, усилились в эти выходные после ударов по американской авиабазе в Иордании, где Иран обстрелял военные казармы баллистическими ракетами, в результате чего погибли двое солдат", - отмечается в материале.

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Кроме того, издание The Wall Street Journal писало, что Китай и Россия помогают Ирану более эффективно поражать цели в США. По словам журналистов, Иран адаптировался к американской системе обороны, используя ракеты, развивающие очень высокие скорости.

"Способность Ирана поражать уязвимые цели также вызывает опасения, что режим получает помощь в наведении на цели от Китая или России", - говорят чиновники.

В то же время Die Welt отметила, что война в Иране принесла Кремлю миллиарды, но Украина забирает их обратно. В частности, в марте-июне 2026 года Россия получила около 1,18 триллиона рублей (примерно 13,5 млрд евро) дополнительных поступлений от экспорта нефти и газа. Однако одной из главных причин ухудшения ситуации стали регулярные атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие предприятия.

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