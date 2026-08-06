Судоходство через Баб-эль-Мандебский пролив почти полностью остановилось, – Reuters

Эксперты предупреждали, что Иран может перекрыть этот стратегически важный маршрут.

Судоходство через Баб-эль-Мандебский пролив, который является одним из ключевых морских торговых узлов, существенно сократилось по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные мониторинга судоходства, сообщает Reuters.

5 августа через Баб-эль-Мандебский пролив прошло лишь одно грузовое судно – сухогруз под флагом Багамских островов. Для сравнения: днем ранее по этой морской артерии прошло 20 таких судов.

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы 5 августа заявили, что нанесли ракетный удар по саудовскому нефтяному танкеру у побережья портового города Янбу на Красном море. Также они сообщили об ещё одной ракетной атаке на саудовский нефтяной танкер в Аденском заливе. Саудовская Аравия не подтвердила ни один из этих инцидентов.

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С прошлого месяца йеменские хуситы ввели морскую блокаду Саудовской Аравии в Красном море. Они заявляют, что это ответ на якобы блокаду Йемена со стороны Эр-Рияда. Власти Саудовской Аравии отвергают эти обвинения.

Баб-эль-Мандебский пролив – критически важный морской узел, соединяющий Красное море с Аденским заливом и Индийским океаном. Он является неотъемлемой частью кратчайшего торгового маршрута между Европой и Азией (через Суэцкий канал), обеспечивая глобальные поставки энергоносителей и товаров.

По мнению экспертов, перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива может спровоцировать глобальный логистический и энергетический кризис. Они предупреждают, что блокада приведет к резкому подорожанию топлива на мировых рынках.

Сложной также остается ситуация в Ормузском проливе. По данным Kpler, 5 августа через этот пролив прошли лишь два судна. Одно из них – загруженный углем балкер под флагом Панамы, который вошел в пролив. Другое – судно для перевозки сырьевых грузов под флагом Маршалловых островов, которое покинуло пролив. Для сравнения: 4 августа этим маршрутом прошли восемь судов.

Ситуация на Ближнем Востоке – последние новости

Ранее Fortune писал, что Украина, вероятно, помогает США усилить морскую изоляцию Ирана, нанося удары по судам в Каспийском море. Издание проанализировало недавнюю атаку Украины на иранское судно и реакцию сторон на этот инцидент.

Автор материала напомнил, что президент Зеленский публично подтвердил нанесение удара, заявив, что Иран поддерживает РФ в войне против Украины, а Москва, в свою очередь, помогает Ирану в войне с США.

А недавно экс-советник американского лидера Джон Болтон подчеркнул, что войны в Иране и Украине с самого начала были взаимосвязанными конфликтами.

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