Москва заявляет о неприемлемости европейских условий мирного процесса и обвиняет ЕС в утрате нейтралитета.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал последние инициативы европейских стран относительно условий возможных переговоров о прекращении войны в Украине, назвав их "ультиматумом". По его словам, диалог с Россией невозможен из-за давления и требований, которые выдвигает Европа, пишет Bloomberg.

Лавров заявил, что "доверие невозможно восстановить с помощью ультиматумов", комментируя позицию, которую, по его словам, озвучили европейские лидеры во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне.

Речь идет о договоренностях Великобритании, Франции и Германии, достигнутых после переговоров 7 июня. Тогда стороны обсуждали возможные условия прекращения войны, включая требования о прекращении боевых действий и начале переговоров вдоль нынешней линии фронта.

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В ответ Лавров повторил позицию Москвы о том, что Европа не может выступать в качестве нейтрального посредника, поскольку, по мнению российской стороны, поддерживает Украину, вводит санкции и ведет "правовую войну" против России.

"Мы рассматриваем Европу как сторону, стремящуюся к поражению России", – заявил он, добавив, что переговоры с ней в нынешних условиях невозможны.

Отдельно Лавров предупредил о рисках прямой конфронтации между НАТО и Россией, заявив, что она "может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями".

В то же время он подчеркнул, что Москва остается открытой для переговоров при условии учета так называемых "коренных причин конфликта", среди которых Россия называет расширение НАТО и военную поддержку Украины со стороны Запада.

Европа и Россия – последние новости

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц выступили против ЕС за то, что тот начал диалог с российским диктатором Владимиром Путиным, в результате чего лидеры двух крупнейших стран Европы оказались на пути к конфликту со значительной частью остальных государств блока.

По данным Politico, лидеры некоторых стран, наиболее активно выступающих против РФ, а также Дании и Нидерландов, поддержали Макрона и Мерца, тогда как некоторые из них проявили беспрецедентную ярость в отношении Мерца, рассказали трое чиновников.

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