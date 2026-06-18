Юрий Кобзар

В России заявили, что вот теперь-то начнут бить по военным целям.

РФ будет наносить регулярные массированные удары по Украине в ответ на украинские атаки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, которого цитируют российские СМИ.

"Неслучайно президент объявил какое-то время назад после очередной выходки киевского террориста о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе. По целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность Вооруженных сил Украины. Эта задача поставлена верховным главнокомандующим, наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять", – заявил он.

При этом Лавров не уточнил, по кому тогда российская армия наносила удары в течение предыдущих четырех лет войны, если только теперь решено бить по военным объектам.

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Удары по Москве

Как писал УНИАН, в начале июня президент Украины Владимир Зеленский написал "открытое письмо" российскому диктатору Владимиру Путину, в котором в очередной раз призвал к прямым переговорам об окончании войны.

Однако в Москве, как и в предыдущие разы, отвергли предложение под абсурдным предлогом того, что им нужны "договоренности", а не переговоры.

После этого Украина начала кампанию целенаправленных ударов по Москве, апогей которых пришелся на последние сутки. Так, в ночь на 18 июня украинские силы атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод, вызвав масштабные пожары на нескольких установках и в резервуарном парке. Кроме того, были поражены другие стратегические объекты РФ, в частности, нефтебаза в Ростовской области, нефтеперекачивающие станции и терминалы в Ярославской, Волгоградской областях и Краснодарском крае.

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