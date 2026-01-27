Трамп анонсировал повышение пошлин для Южной Кореи на ряд продуктов

Причиной этого решения стало то, что парламент Южной Кореи не утвердил торговое соглашение с США, которое заключили лидеры двух стран.

Президент США Дональд Трамп сообщил о повышении пошлин для Южной Кореи, поскольку правительство этой страны не приняло торговое соглашение с США, сообщил глава Белого дома в соцсети Truth Social.

В частности, Трамп поделился, что пошлины вырастут с 15 до 25%. Также президент США добавил, что под новые тарифы подпадают южнокорейские автомобили, древесина, фармацевтическая продукция и любые другие взаимные торговые позиции.

"Законодательное собрание Южной Кореи не выполняет свое соглашение с Соединенными Штатами. Мы с президентом Ли достигли Большого соглашения для обеих стран 30 июля 2025 года, и мы подтвердили эти условия, когда я был в Корее 29 октября 2025 года", - отметил в посте Трамп.

Однако парламент Южной Кореи не утвердил торговое соглашение с США, которое заключили лидеры двух стран.

В то же время президент США подчеркнул важность торговых соглашений для страны.

"В каждом из этих соглашений мы оперативно снизили наши тарифы. Мы, конечно, ожидаем того же от наших торговых партнеров", - добавил глава Белого дома.

Пошлины Трампа: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что эксперты Кильского института мировой экономики считают, что пошлины США на импортные товары почти полностью оплачивают американские импортеры и потребители. Как отмечается, иностранные экспортеры не снизили свои цены в ответ на повышение тарифов США. По данным исследования, только около 4% таможенной нагрузки ложится на иностранные компании, а остальные 96% перекладываются на американских покупателей. Они либо покрывают их за свой счет, либо повышают цену на продукцию. Эксперты проводили исследование, изучая данные Бразилии и Индии, экспорт которых в 2025 году подвергся резкому и широкому повышению пошлин со стороны США.

Также мы писали, что сенатор из Техаса Тед Круз, представляющий Республиканскую партию, высмеял торговую политику президента США Дональда Трампа. Круз предупредил инвесторов, что пошлины Трампа могут разрушить экономику и стать причиной импичмента главы Белого дома. По словам Круза, некоторые сенаторы призывали Трампа отказаться от этой меры, но президент США "кричал" и "ругался".

