Путин ответил. Мелания Трамп сделала заявление о похищенных украинских детях

Российский диктатор Владимир Путин ответил на письмо первой леди Соединенных Штатов Америки Мелании Трамп по поводу похищенных украинских детей. Об этом она рассказала в интервью Fox Business.

"Да, он ответил. Я получила от него письмо. Мой представитель на связи с российской стороной, и мы продолжаем работать над воссоединением детей с семьями", – сказала Мелания Трамп.

Супруга американского лидера отметила, что этот вопрос имеет для нее особое значение. Она добавила, что самое ценное – видеть счастье детей и родителей после их воссоединения.

"Каждый хочет быть вместе со своим ребенком. Надеюсь, скоро снова сможем говорить о большом успехе", – резюмировала первая леди США.

Похищение украинских детей Россией

За время полномасштабной войны РФ против Украины страна-оккупант похитила тысячи украинских детей. Некоторые из них оказались на территории Беларуси, некоторых вывезли на территорию России.

В июне 2024 года похищенных в Украине детей обнаружили на российских сайтах для усыновления. Одному ребенку оккупанты изменили имя и даже возраст. Об украинском происхождении ни одного из детей не упоминается.

В декабре 2025 года эксперт регионального центра по правам человека Екатерина Рашевская рассказала на слушаниях в Сенате США, что россияне начали отправлять похищенных украинских детей в Северную Корею. Известно о как минимум двух таких случаях.

