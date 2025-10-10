Жена Трампа обещает продолжать работать над проблемой похищенных украинских детей.

Восемь детей, разлученных с родителями из-за российского вторжения в Украину, вернулись в свои семьи благодаря усилиям первой леди США Мелании Трамп. Об этом она сообщила в своем видеообращении.

В августе Мелания Трамп передала письмо российскому диктатору Владимиру Путину, в котором просила его вернуть домой похищенных украинских детей. По ее словам, благодаря этому письму удалось "открыть канал коммуникации" с Москвой.

Мелания Трамп отметила, что Путин прислал ей ответное письмо, в котором изложил свое видение ситуации с похищенными детьми и выразил желание сотрудничать с США в этом вопросе. В течение последних недель между представителями Кремля и Белого дома состоялось несколько встреч и переговоров по похищенным детям.

"Восемь детей уже воссоединились с семьями в течение последних 24 часов. Трое из них были разлучены с семьями и перемещены в Россию из-за боев на линии фронта. Еще пять были разлучены с членами семьи по ту сторону границы, среди них маленькая девочка, которую воссоединили с семьей в России", - рассказала Мелания Трамп.

Она подчеркнула, что намерена продолжать работать над проблемой похищенных украинских детей, назвав это "важной инициативой".

По словам Мелании, Россия согласилась вернуть домой в частности тех украинцев, которым исполнилось 18 лет уже после похищения.

Проблема похищенных детей

Как писал УНИАН, в мае 2023 года президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия похитила и депортировала с оккупированных территорий более 19 тысяч украинских детей. Это лишь те, о ком известно. Вероятно их может быть значительно больше, ведь в целом под оккупацией оказались около 200 тысяч детей.

В марте этого года, на фоне борьбы за сокращение правительственных расходов, администрация Трампа сократила финансирование программы по отслеживанию и сбору информации о похищенных россиянами украинских детей.

