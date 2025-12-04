По словам Рашевской, задокументировано 165 лагерей перевоспитания, где украинских детей милитаризируют и русифицируют.

Россияне принудительно отправляют украинских детей с оккупированных территорий в лагерь в Северную Корею. Сейчас известно о как минимум двух таких детях, которых увезли за 9000 км от дома, где привлекли к милитаризованной подготовке и пропаганде. Об этом во время слушаний сената США сообщила эксперт регионального центра по правам человека Екатерина Рашевская.

"Моя организация задокументировала 165 лагерей перевоспитания, где украинских детей милитаризируют и русифицируют. Эти лагеря существуют на оккупированных территориях в России, в Беларуси и в Северной Корее", - заявила она.

Рашевская продемонстрировала фото, на одном из которых, по ее словам, - 12-летний Михаил из оккупированной Донецкой области, на другом - 16-летняя девочка из оккупированного Симферополя. Их отправили в лагерь Сондовон в Северной Корее, который находится в 9000 км от дома детей.

В этом лагере их учили уничтожать японских военных и знакомили с корейскими ветеранами, которые в 1968 году атаковали американский корабль "Пуэбло", убив и ранив девять американцев.

"Русификация и милитаризация вызывают тяжелые травмы и нарушают достоинство детей. В 17 лет ребята получают повестки в российскую армию. Конечная цель понятна - заставить украинцев убивать друг друга", - заявила Рашевская.

В сентябре 2025 года комитет ООН по экономическим социальным и культурным правам признал эти действия принудительной культурной ассимиляцией. Детей, которые сопротивляются русификации называют террористами и экстремистами и отправляют в психиатрические учреждения для принудительного лечения, отметила Рашевская.

Она добавила, что не может быть амнистии для военных преступников, Россия должна немедленно и безусловно вернуть всех похищенных украинских детей.

"Мы не можем признавать оккупированные территории российскими ни де-юре, ни де-факто, потому что это подорвет международный правовой порядок мир и безопасность, делая нас соучастниками этих преступлений", - подчеркнула эксперт.

Похищение украинских детей - что известно

Как писал УНИАН, РФ использует похищенных с оккупированных территорий Украины детей для участия в боевых действиях против собственного народа. С 2014 года было насильно вывезено более 35 тысяч детей, многие из которых попадают на фронт в ряды российской армии по достижении 18-летнего возраста.

Ранее говорилось, что идентифицировано 116 учреждений - от Крыма до Тихоокеанского побережья РФ, где содержатся украинские дети. После выхода из "лагерей перевоспитания" подростки направляются в кадетские школы, где проходят военную подготовку с оружием.

