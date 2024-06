Одному похищенному ребенку оккупанты изменили имя и даже возраст, выяснили журналисты. Об украинском происхождении ни одного из детей не упоминается.

Украинские дети, которые были похищены и вывезены в Россию в первые месяцы вторжения в Украину, появляются на российских сайтах для усыновления. В одном случае оккупанты изменили ребенку имя, выяснили журналисты Financial Times.

Используя инструменты распознавания изображений и публичные записи, а также интервью с украинскими чиновниками и родственниками детей, FT нашла и идентифицировала четырех украинских детей на связанном с российским правительством веб-сайте по усыновлению. Один ребенок отдается на усыновление с новым именем и возрастом – данные отличаются от документов, выданных украинским правительством.

Другой ребенок показан с русской версией своего украинского имени. При этом об украинском происхождении ни одного из детей не упоминается.

"Дети были похищены из государственных интернатов и разлучены со своими опекунами и родственниками в городах южных и восточных областей Украины, которые попали под контроль российской оккупационной армии в 2022 году. Возраст детей – от восьми до 15 лет. Дети, которых разыскала FT и чьи личности подтвердили украинские власти и семьи, оказались в Тульской области и в Оренбургской области вблизи границы с Казахстаном. Одного из детей вывезли в оккупированный Крым. Семнадцать других совпадений, обнаруженных FT на сайте по усыновлению, были подтверждены как украинские дети в недавнем расследовании New York Times, и все они – из детского дома в Херсоне", – говорится в материале.

Отмечается, что ранее Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и Уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, заявив, что они несут уголовную ответственность за военное преступление – незаконную депортацию украинских детей.

Кремль не ответил на просьбу прокомментировать выводы FT. Ранее он отрицал ордера, отрицал похищение детей и пытался оправдать свои действия, утверждая, что это было сделано для их защиты, несмотря на многочисленные доказательства обратного.

По оценкам украинских властей, почти 20 000 детей были принудительно вывезены с оккупированных территорий в Россию с начала ее полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Тысячи детей до сих пор считаются пропавшими без вести.

Родители и родственники четырех детей, которых удалось разыскать FT, отказались подробно рассказывать об их ситуации, ссылаясь на опасения, что Москва может помешать их возвращению домой. Но другие семьи, чьи дети были насильно вывезены в Россию и которых впоследствии удалось вернуть в Украину, рассказали об ужасном опыте, который они пережили во время пребывания в этой стране.

Во время удержания в России, украинских детей заставляли смотреть кремлевскую пропаганду и цитировать ее, не позволяли связываться с родственниками и заставляли принимать российские документы. Многие рассказывали о словесных и физических издевательствах со стороны российских детей и некоторых воспитателей.

Украинские чиновники поделились с FT российскими правительственными документами, которые свидетельствуют о том, что Кремль накануне вторжения разработал планы принудительной депортации украинских детей в Россию в рамках так называемого процесса "фильтрации".

"У них была хорошо спланированная политика геноцида по отношению к нам. Они совершили преступление, они похищали детей в больших количествах", – сказала советник и уполномоченный президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук.

Незаконная депортация украинских детей в Россию

С начала полномасштабного вторжения в Украину, Россия незаконно вывезла на свою территорию тысячи граждан Украины – причем как взрослых, так и детей.

Институт изучения войны сообщает, что в русификации депортированных украинских детей активное участие принимает РПЦ. Отмечается, что в Ростовской области похищенных детей посетил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Игорь Иванов), который рассказывал им о РПЦ и агитировал покреститься в их церкви.

Ранее Институт заявлял, что российские власти собираются активизировать депортацию украинских детей на свою территорию в течение лета, усиливая еще один компонент кампании геноцида в Украине.

Адвокационный менеджер кампании Where Are Our People? Кристина Шкудор сообщала, что РФ не хочет возвращать украинских детей. При этом она подчеркнула, что украинским детям в России меняют свидетельство о рождении, передают на незаконное усыновление и потом найти ребенка становится просто невозможно.

