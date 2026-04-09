Переговоры с Россией на сегодня отложены, но я готов встретиться с Путиным, - Зеленский

Глава государства вновь заявил о готовности к встрече с Путиным на нейтральной территории.

Трехсторонние переговоры с Россией на сегодня отложены, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, сейчас США больше сосредоточены на Ближнем Востоке. Однако он также подчеркнул, что процесс возобновится.

"Я готов встретиться с Путиным. Конечно, не в Москве и не в Киеве. Но если он готов встретиться со мной, есть много мест для этого. Мы можем найти вариант на Ближнем Востоке, в Европе, США – где угодно", – заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Rai.

Относительно Донбасса Зеленский пояснил: "Мы не можем обсуждать просто уступку Донбасса. Если мы оставим Донбасс русским, они займут наши наиболее защищенные позиции без каких-либо потерь. На строительство новых линий укреплений может уйти год или полтора. Они смогут атаковать Харьков и другие города, которые вносят большой вклад в наш ВВП. Это приведет к расколу в обществе. А любое разделение – это ключевая цель Путина и гибель нашей независимости".

Касаясь вопроса гарантий безопасности, Зеленский выразил обеспокоенность возможным повторным наступлением РФ через несколько лет. В связи с этим он заявил о необходимости обеспечить военное и политическое присутствие Европы и США в рамках будущих договоренностей.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина предлагает РФ прекратить взаимные удары по энергетике. "Мы неоднократно предлагали России прекратить огонь хотя бы на Пасху, в это особое время года. Но для них все времена одинаковы. Для них нет ничего святого", – подчеркнул он.

Кроме того, он также заявлял, что США игнорируют доказательства того, что РФ помогает Ирану, поскольку доверяют ей. Зеленский добавил, что российские военные спутники сфотографировали объекты критической энергетической инфраструктуры в странах Персидского залива и в Израиле, а также местонахождение американских военных баз в этом регионе.

Вас также могут заинтересовать новости: