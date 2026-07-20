Поляки не поддерживают антиукраинского кандидата в премьеры, – соцопрос

Чарнек в настоящее время является официальным кандидатом на пост премьер-министра от партии "ПиС" и известен своими антиукраинскими взглядами.

Большинство поляков не поддерживают кандидатуру Пшемыслава Чарнека от оппозиционной партии "Право и справедливость" на пост премьер-министра страны и отдают предпочтение экс-премьеру Матеушу Моравецкому. Чарнек в настоящее время является официальным кандидатом в премьеры от партии "ПиС" и известен своими антиукраинскими взглядами.

В соцопросе, проведенном по заказу Wirtualna Polska, поляков спросили, кто был бы лучшим кандидатом на пост премьер-министра – Моравецкий или Чарнек?

В результате Моравецкий получил значительно большую поддержку – 40,7% респондентов видят его кандидатом от "ПиС" на пост премьер-министра, и лишь 18% респондентов выбрали Чарнека.

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В то же время большинство респондентов не смогли определиться: ответ "не знаю/трудно сказать" дали 41,3% опрошенных.

Среди избирателей нынешнего правящего лагеря 40% выбрали Матеуша Моравецкого в качестве лучшего кандидата на пост премьер-министра, а Чарнека выбрали лишь 2%.

Результаты оказались гораздо более равномерными среди избирателей оппозиции: 37% из них выбрали Матеуша Моравецкого, а 36% – Пшемыслава Чарнека.

Опрос был проведен 16–17 июля 2026 года на общенациональной выборке из 1000 взрослых поляков. Максимальная погрешность оценки составляет 3 процентных пункта при уровне доверия 0,95.

Что Чарнек говорил об Украине

Ранее Чарнек заявил, что партия "Право и Справедливость" призывает правительство выступить против вступления Украины в Европейский Союз.

"Мы вносим проект резолюции Сейма о противодействии вступлению Украины в Европейский Союз в связи с героизацией виновных в Волынской резне. Мы призываем правительство выступить против любого развития процесса интеграции Украины с ЕС", – заявил Чарнек.

Также он призвал заблокировать помощь Украине, если решение Зеленского о чествовании героев УПА не будет изменено. Эта идея вызвала резкий ответ Моравецкого, который подчеркнул, что "лучше, чтобы в украинских танках гибли украинские солдаты, чем чтобы польские солдаты гибли в польских танках".

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