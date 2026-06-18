'Украинцы ткнули нам пальцем в глаз': экс-премьер Польши высказался по поводу скандала с УПА

Моравецкий пообещал, что будет очень активно и громко выступать за то, чтобы в польско-украинских отношениях наконец произошли изменения.

Польша не должна прекращать помощь Украине из-за решения назвать одно из подразделений украинских Сил специальных операций "имени Героев УПА", заявил в интервью RMF24 бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Издание сообщило, что Моравецкий не согласился с утверждением, что Польша ничего не выиграла от продолжавшегося несколько недель спора вокруг решения Зеленского, который назвал одну из воинских частей именем "героев УПА".

"Мы очень многое выиграли. Я общаюсь с большим количеством представителей международного сообщества, с лидерами из Соединенных Штатов, из Европы. Часть из них узнала, что такое Волынско-галицкая резня", – рассказал вице-президент партии "Право и справедливость" (PiS).

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Он добавил, что не намерен в знак протеста отказаться от присвоенного ему украинского Ордена Ярослава Мудрого.

"Я уважаю наших соседей, в том числе и тех, кто относится к нам крайне враждебно. В то же время, назвав воинскую часть именем "героев УПА", украинцы ткнули нам пальцем в глаз. Нельзя делать вид, будто ничего не происходит", – считает он.

В то же время Моравецкий пообещал, что будет очень активно и громко выступать за то, чтобы в польско-украинских отношениях наконец произошли изменения.

"Когда мы оказывали помощь в начале войны, это была помощь с определенными условиями. Вы защищаетесь от россиян, гибнете за то, чтобы мы были немного в большей безопасности", – заявил он.

В то же время, по мнению Моравецкого, сейчас ситуация выглядит совсем иначе, чем в начале полномасштабной войны.

Бывший премьер-министр обвинил действующую власть в отсутствии решимости в отношениях с Украиной. В то же время он не согласился с предложением кандидата от партии "Право и справедливость" на пост премьер-министра Пшемыслава Чарнека о блокировании помощи Украине, если решение Зеленского о чествовании "героев УПА" не будет изменено.

"Я не согласен с блокированием военной помощи. Я считаю за лучшее, чтобы в украинских танках гибли украинские солдаты, чем чтобы польские солдаты гибли в польских танках", – заявил он.

Скандал с названием УПА: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что источник в польском правительстве сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Польшу на саммит по восстановлению Украины, несмотря на скандал вокруг названия подразделения Сил обороны Украины. Отмечается, что из-за скандала вокруг УПА приезд Зеленского в Польшу был под вопросом. Известно, что конференция по восстановлению Украины состоится 25-26 июня в Гданьске.

Также мы писали, что заместитель министра обороны Польши Павел Залевский считает, что на фоне антиукраинской истерии в самой Польше украинцы больше не видят в Варшаве надежного союзника. Залевский пояснил, что президент Польши считает, что "наращивание антиукраинских настроений – это хороший способ завоевать голоса избирателей". Однако, по его мнению, это очень вредит Польше. Он не поддержал призывы полностью прекратить военную помощь Украине до тех пор, пока Киев не пересмотрит свое решение о присвоении почетного звания "имени Героев УПА" одному из спецподразделений.

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