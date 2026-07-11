В Польше призвали заблокировать Украине путь в Евросоюз

Пшемыслав Чарнек заявил, что партия "Право и справедливость" выступает против вступления Украины в ЕС из-за "героизации виновных в Волынской трагедии".

Политик из партии "Право и справедливость" (PiS) и кандидат на пост премьер-министра Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что партия призывает правительство выступить против вступления Украины в Европейский Союз. Такое заявление он сделал на своей странице в соцсети X.

"Мы вносим проект резолюции Сейма о противодействии вступлению Украины в Европейский Союз в связи с героизацией виновных в Волынской резне. Мы призываем правительство выступить против любого развития процесса интеграции Украины с ЕС", - написал Чарнек.

Политик добавил, что ЕС "не может иметь в числе своих членов государство, которое открыто апеллирует к самому ужасному из возможных наследий".

Видео дня

Партия "Право и справедливость" против вступления Украины в ЕС

Ранее лидер партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что его политическая сила не допустит вступления Украины в Европейский Союз, если Киев не откажется от "культа Степана Бандеры" и героизации ОУН и УПА.

Качиньский подчеркнул, что с самого начала полномасштабной войны Польша поддерживала Украину и ее территориальную целостность. По его словам, правительство PiS во главе с Матеушем Моравецким предприняло беспрецедентные военные, дипломатические и гуманитарные шаги, которые, по его мнению, помогли сохранить украинскую государственность в самый тяжелый период войны.

Вас также могут заинтересовать новости: