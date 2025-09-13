Параллельно учения призваны запугать соседей Беларуси.

Со вчерашнего дня Россия и Беларусь проводят совместные военные учения "Запад-2025", в рамках которых основные маневры проходят на территории Беларуси, но не только там. Аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке считает, что на этих учениях россияне и беларусы отрабатывают операцию по захвату так называемого Сувалкского коридора.

"Сравнительно небольшое количество задействованных солдат - всего 18 200, включая 5 500 россиян - не должно омрачать опасный характер маневров. Владимир Путин и Александр Лукашенко отрабатывают три новые стратегии совместной войны против Запада", - пишет он.

Центральным элементом учений является имитация применения ядерного оружия, в частности новых ракет средней дальности "Орешник" против Запада. По мнению Рёпке, эта часть учений преследует исключительно психологическую цель - запугать соседей Беларуси.

Второй, не менее важной задачей учений является отработка действий, которые официально были заявлены как "оборонительный бой, разгром врага, который прорвал оборону, и создание условия для восстановления территориальной целостности государства".

Рёпке обратил внимание, что, по утверждениям российской пропаганды, "оборонительная операция" будет проходить в Калининградской области и вокруг нее. То есть в Беларуси и в Балтийском море.

"Чтобы "защитить" Калининград, российской армии пришлось бы продвигаться из Беларуси через так называемый Сувалкский коридор - сухопутный мост между Беларусью и Калининградом, шириной всего около 60 километров, принадлежащий Польше и Литве. Простыми словами: хотя Россия утверждает, что отрабатывает оборону Калининграда в Беларуси, на самом деле она репетирует нападение на НАТО в регионе", - пишет немецкий аналитик.

Наконец третья часть учений - это то, что заявлено как отработка методов противодействия вражеским агентам и диверсантам. По мнению Рёпке, на самом деле речь идет об обучении противодействовать критикам белорусского режима и отработке диверсионных действий против НАТО.

"И последнее, но не менее важное: массированная атака беспилотников в среду показывает, что Россия рассматривает эти учения как часть своей гибридной войны против Европы и Запада", - убежден аналитик.

Как писал УНИАН, в последнее время в российской захватнической армии существенно увеличилось число граждан Беларуси. По данным украинской разведки, если в 2022 году контракт с армией РФ подписали всего 6 беларусов, то по состоянию на 2025 год таких контрактников было уже более тысячи. Каждый пятый из них уже погиб.

Также мы рассказывали, что США решили "поздравить" Беларусь с началом совместных с РФ военных учений, пообещав возобновить работу своего посольства в Минске и сняв некоторые санкции.

