Может ли Россия напасть на НАТО и когда: Палиса оценил степень угрозы

От западных чиновников поступают многочисленные тревожные сигналы о возможности вооруженного нападения со стороны России, прежде всего, на страны Балтии. Насколько реальна ситуация, что Россия начнет вторжение в Европу и когда это может произойти, рассказал заместитель главы Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что, оценивая угрозу, следует опираться на реальные факторы.

"Есть ли у наших западных партнеров сведения, полученные их разведкой, о планах возможного конфликта с западными странами? Да, есть. Развернула ли Россия комплексы наступательного вооружения ближе к своим западным границам? В Беларуси есть подразделение, на вооружении которого стоит баллистическая ракета среднего радиуса действия "Орешник". Это факт, и эта информация у партнеров тоже есть", – отметил он.

Видео дня

Кроме того, Украина располагает сведениями о развертывании специальных ретрансляторов, которые позволяют управлять беспилотниками в режиме реального времени, и о подготовке инфраструктуры для запуска беспилотников на территории Беларуси. Это даст возможность наносить массированные комплексные авиационно-дроновые удары по целям на Западе.

Палиса также напомнил о прошлогодних многонациональных учениях стратегического уровня, которые проводила Россия, где отрабатывали систему управления с обозначением практических действий на местности.

"Конечно, это можно считать элементом запугивания и пропаганды. Однако в таких случаях, во время подобных учений, всегда отрабатываются те элементы, которые в первую очередь необходимы для реальных действий на месте", – отметил он.

Говоря о том, когда Россия сможет начать такой конфликт – после войны в Украине или начать одновременное вторжение, Палиса отметил, что на это влияет много факторов.

"Теоретически это будет зависеть от имеющихся у них ресурсов и от того, как у них будут идти дела в Украине", – отметил он.

В то же время при условии единства стран Запада и их готовности выполнять взятые на себя коллективные обязательства – вряд ли Россия на это решится, убежден Палиса. Однако он подчеркивает, что на это влияет очень много факторов, прежде всего глобальная политическая ситуация.

Угроза России для НАТО

Напомним, что недавно в Европе провели военные учения, в ходе которых отработали сценарий, по которому Россия использовала гуманитарный кризис в Калининграде для вторжения в Сувалкский коридор в октябре 2026 года.

В ходе игр Польша мобилизовалась, но не пересекла границу с Литвой – отчасти потому, что Россия расценила бы это как попытку перекрыть гуманитарную помощь Калининграду. Германия колебалась, а ее силы на месте событий не действовали, по крайней мере частично потому, что Россия использовала беспилотники для минирования дорог, ведущих с ее базы. Такой сценарий привел к оккупации стран Балтии российскими войсками.

