В Минске произошел пожар на заводе 'Интеграл', поставляющем компоненты для российских ракет

После взрыва и пожара к предприятию направились десятки машин скорой помощи и пожарных машин.

В Минске, столице Беларуси, в пятницу, 24 июля, жители услышали взрыв. После чего на заводе "Интеграл", поставляющем компоненты для российских крылатых и баллистических ракет, произошел пожар, сообщает "Наша Нива".

По свидетельствам местных жителей, после взрыва и пожара к предприятию направлялись десятки машин скорой помощи и пожарных машин.

Издание сообщило, что, по словам очевидцев, такое количество "машин с мигалками" они видели в 2011 году после теракта.

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Официально Министерство чрезвычайных ситуаций Беларуси заявило, что произошло возгорание в "чердачном помещении одноэтажного здания". Предварительно, пострадавших нет. На месте происшествия работают 16 единиц техники спасательного ведомства.

Минский завод "Интеграл"

"Милитарный" сообщил, что завод специализируется на производстве электронных компонентов, охватывая полный цикл – от разработки до производства.

Вместе с дочерним предприятием "Транзистор", "Интеграл" выпускает микропроцессоры, микроконтроллеры, интегральные схемы, транзисторы, диоды, радиационно-стойкие компоненты и другую электронику, которая используется в военной и космической технике.

Издание добавило, что оба предприятия находятся в ведении Министерства промышленности Беларуси и входят в число крупнейших производителей микроэлектроники в стране.

Украина и Беларусь: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам министра обороны Беларуси Виктора Хренина, признаков подготовки к внезапному нападению со стороны НАТО не наблюдается. По его словам, в соседних странах проводится минимальное количество учений и полетов. Он добавил, что угрозы со стороны Украины для страны также нет. По мнению министра обороны Беларуси, украинцам напряженность на границе с Беларусью не нужна.

Также мы писали, что самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна не хочет воевать, но при этом добавил, что Европейский союз "открыто взял курс на милитаризацию" и "нагнетается абсурдная истерия вокруг мнимой угрозы с востока". Лукашенко заверил белорусских военных, что их никто не будет отправлять воевать в Украину. Он добавил, что его страна является "сторонником мирного решения вопросов".

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