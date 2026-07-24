'Адские санкции' против России застряли в Конгрессе: в NYT назвали 'камень преткновения'

Палата представителей ушла на каникулы без голосования, на следующей неделе законопроект попробует рассмотреть Сенат.

Разногласия между президентом США Дональдом Трампом и демократами в Конгрессе по поводу его полномочий по введению таможенных пошлин стали самым большим препятствием для принятия законодательства о введении новых масштабных санкций против России. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что это несет угрозу для надежд обеих партий на быстрое продвижение законопроекта, за который выступал покойный сенатор Линдси Грэм.

Документ предусматривает санкции против российского руководства, банков, госкомпаний и энергетических проектов, а также тарифы до 100% для стран, покупающих российскую нефть и другие энергоносители (изначально речь шла о тарифах аж до 500%). Республиканцы настаивают, чтобы президент мог самостоятельно вводить и отменять пошлины, демократы считают это чрезмерным расширением его полномочий.

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Демократы давно возмущались предоставлением президенту такой свободы действий, но республиканцы утверждали, что это необходимо для усиления давления на Москву.

"Однако, поскольку администрация Трампа продолжает извилистую кампанию по введению тарифов, ведущие демократы заняли жесткую позицию против этого шага, не желая предоставлять президенту более широкие торговые полномочия в то время, когда, по их мнению, он и так попирает права Конгресса, претендуя на широкие полномочия там, где их нет", - сказано в статье.

Палата представителей ушла на каникулы без голосования, на следующей неделе законопроект попробует рассмотреть Сенат. Несмотря на тупиковую ситуацию, сторонники сохраняют оптимизм в отношении возможности продвижения законопроекта.

Сенатор Ричард Блюменталь, ведущий соавтор законопроекта от Демократической партии, заявил, что "никогда не был так близко" к принятию закона с тех пор, как он начал работать с Грэмом более года назад над пакетом санкций.

"Адские санкции" против России

Ранее издание The Hill сообщало, что лидер большинства в Сенате, республиканец от штата Южная Дакота Джон Тун планирует добавить в законопроект о санкциях против России положение о введении санкций против Ирана.

Он заявил, что стремится договориться с демократами о сокращении срока рассмотрения законопроекта в сенатском зале, чтобы как можно быстрее провести голосование в полном составе Сената.

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